"Європейська солідарність" хоче почути як ратифікація угоди про мінерали сприятиме закінченню війни – Геращенко

У "Європейській солідарності" за результатами погоджувальної ради наполягають на зустрічі з учасниками переговорної групи щодо угоди про мінерали, заявила співголова фракції Ірина Геращенко.

"Тільки що завершилася погоджувальна рада щодо угоди про мінерали. З Артуром Герасимовим озвучили позицію Європейська Солідарність. Ми наполягаємо за зустрічі фракцій з Зеленським, Шмигалем і учасниками переговорної групи, ознайомлення депутатів з деталями статуту інвестиційного фонду, який буде створено і угоди про обмежене партнерство", - написала вона в Facebook.

За її словами, вони також хочуть почути відповіді, як ратифікація угоди сприятиме закінченню війни і встановленню справедливого миру і чому її не підписав премʼєр (Денис Шмигаль – ІФ-У) чи президент.

"Ми за стратегічне і взаємовигідне партнерство з США і усвідомлене голосування", - підкреслила Геращенко.

Співголова фракції зазначила, що підписантка угоди перша віцепрем’єр - міністерка економіки України Юлія Свириденко і урядовці проведуть зустрічі з усіма фракціями. "Також лідери фракцій підтримали позицію "ЄС" щодо відкритого обговорення угоди на профільному комітеті закордонних справ, який пройде завтра, 6 травня", - написала вона.

"Не виключаю, що паралельно з угодою буде прийнято і постанову ВР з певними застереженнями щодо міжнародно - правових зобовʼязань України в контексті обговорюваних документів", - резюмувала Геращенко.

Як повідомлялось, комітет з питань зовнішньої політики є головним щодо підготовки до розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради законопроєкту №0309 про ратифікацію угоди між урядами України та США про створення американсько-українського інвестиційного фонду.

Джерело: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=9682453855175674&id=100002334671715&rdid=8B1RiBbqgEVoopRT#