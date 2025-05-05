Інтерфакс-Україна
Події
22:32 05.05.2025

"Європейська солідарність" хоче почути як ратифікація угоди про мінерали сприятиме закінченню війни – Геращенко

2 хв читати

У "Європейській солідарності" за результатами погоджувальної ради наполягають на зустрічі з учасниками переговорної групи щодо угоди про мінерали, заявила співголова фракції Ірина Геращенко.

"Тільки що завершилася погоджувальна рада щодо угоди про мінерали. З Артуром Герасимовим озвучили позицію Європейська Солідарність. Ми наполягаємо за зустрічі фракцій з Зеленським, Шмигалем і учасниками переговорної групи, ознайомлення депутатів з деталями статуту інвестиційного фонду, який буде створено і угоди про обмежене партнерство", - написала вона в Facebook.

За її словами, вони також хочуть почути відповіді, як ратифікація угоди сприятиме закінченню війни і встановленню справедливого миру і чому її не підписав премʼєр (Денис Шмигаль – ІФ-У) чи президент.

"Ми за стратегічне і взаємовигідне партнерство з США і усвідомлене голосування", - підкреслила Геращенко.

Співголова фракції зазначила, що підписантка угоди перша віцепрем’єр - міністерка економіки України Юлія Свириденко і урядовці проведуть зустрічі з усіма фракціями. "Також лідери фракцій підтримали позицію "ЄС" щодо відкритого обговорення угоди на профільному комітеті закордонних справ, який пройде завтра, 6 травня", - написала вона.

"Не виключаю, що паралельно з угодою буде прийнято і постанову ВР з певними застереженнями щодо міжнародно - правових зобовʼязань України в контексті обговорюваних документів", - резюмувала Геращенко.

Як повідомлялось, комітет з питань зовнішньої політики є головним щодо підготовки до розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради законопроєкту №0309 про ратифікацію угоди між урядами України та США про створення американсько-українського інвестиційного фонду.

Джерело: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=9682453855175674&id=100002334671715&rdid=8B1RiBbqgEVoopRT#

Теги: #війни #мінерали #угода #завершення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

03:58 03.05.2025
В РФ занепокоєні зближенням США та України після підписання угоди про видобуток корисних копалин - ЗМІ

В РФ занепокоєні зближенням США та України після підписання угоди про видобуток корисних копалин - ЗМІ

19:36 02.05.2025
Уряд вніс в Раду проєкт змін до Бюджетного кодексу у зв’язку із угодою з США

Уряд вніс в Раду проєкт змін до Бюджетного кодексу у зв’язку із угодою з США

19:32 02.05.2025
Зеленський і президент Еквадору доручили командам працювати над можливістю укласти угоду про вільну торгівлю

Зеленський і президент Еквадору доручили командам працювати над можливістю укласти угоду про вільну торгівлю

18:23 02.05.2025
Уряд затвердив угоду з Японією, яка дозволить отримати близько $3 млрд, забезпечених доходами від заморожених активів РФ - Шмигаль

Уряд затвердив угоду з Японією, яка дозволить отримати близько $3 млрд, забезпечених доходами від заморожених активів РФ - Шмигаль

14:40 02.05.2025
Яценюк про угоду щодо корисних копалин: історичне визнання війни росії проти України

Яценюк про угоду щодо корисних копалин: історичне визнання війни росії проти України

11:35 02.05.2025
Прем’єр просить Раду якнайскоріше ратифікувати угоду про інвестфонд відбудови зі США

Прем’єр просить Раду якнайскоріше ратифікувати угоду про інвестфонд відбудови зі США

00:08 02.05.2025
Законопроєкт про ратифікацію угоди між Україною та США зареєстровано у Верховній Раді - Мельничук

Законопроєкт про ратифікацію угоди між Україною та США зареєстровано у Верховній Раді - Мельничук

23:46 01.05.2025
Команда Трампа розглядає угоду з Україною як модель для майбутніх зовнішніх угод – ЗМІ

Команда Трампа розглядає угоду з Україною як модель для майбутніх зовнішніх угод – ЗМІ

20:30 01.05.2025
Сибіга: Угода знаменує собою початок нового етапу в українсько-американському стратегічному партнерстві

Сибіга: Угода знаменує собою початок нового етапу в українсько-американському стратегічному партнерстві

20:24 01.05.2025
Угода про партнерство надсилає РФ сигнал про зацікавленість США у довгостроковому успіху України – Білий дім

Угода про партнерство надсилає РФ сигнал про зацікавленість США у довгостроковому успіху України – Білий дім

ВАЖЛИВЕ

Зеленський у парламенті Чехії обговорив необхідність повного й безумовного припинення вогню на 30 днів і додаткового тиску на Росію

Повітряні сили уразили пункт управління ворожими БпЛА на Курщині – Генштаб ЗСУ

Ексзаступника керівника ОП Смирнова арештували з правом застави у 18 млн грн

Впродовж доби зафіксовано 269 бойових зіткнень

Окупанти втратили впродовж доби 1260 військовослужбовців

ОСТАННЄ

Втрати ворога на покровському напрямку за добу становлять 75 військовослужбовців - Генштаб

Зеленський під час зустрічі з українцями в Чехії: Справедливість важлива для відновлення України й для бажання людей жити тут

Міжвідомча група по переговорам щодо вступу України в ЄС схвалила проєкти дорожніх карт - Корнієнко

Три жінки постраждали внаслідок російських обстрілів Нікопольщини – Лисак

Зеленський – Шольцу: Цінуємо ключову роль Німеччини у підтримці України, вдячні за ваші особисті зусилля

Зеленський та студенти Карлового університету обговорили необхідність сталої підтримки України

У Словаччині мають намір провести референдум про відміну антиросійських санкцій

Греція не планує передавати Україні системі Patriot

Прем'єр-міністр Румунії Чолаку йде у відставку

Через ворожі авіаудари по Підлиману на Харківщині постраждали двоє мирних мешканців - прокуратура

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА