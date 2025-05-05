Інтерфакс-Україна
Події
16:36 05.05.2025

Україна розпочала створення національної ДНК-бази родичів зниклих дітей - МВС

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В Україні стартувала загальнонаціональна інформаційна кампанія "Повернемо українських дітей додому" зі створення єдиної ДНК-бази даних родичів викрадених дітей, повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

"Сьогодні розпочинається загальнонаціональна кампанія, яка має на меті створення єдиної національної ДНК-бази даних родичів зниклих дітей. Це важливо, адже навіть коли дитина отримує нові документи та їй змінюють особисті дані, генетична інформація залишається єдиною незмінною основою для встановлення родинних зв'язків та справжньої ідентичності", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі в понеділок.

Кровних родичів викрадених окупантами дітей просять здати зразок ДНК. Також МВС закликає громадян повідомити до Нацполіції України, якщо відома будь-яка інформація про дитину, яку було депортовано або примусово переміщено з окупованих територій України.

Докладний алгоритм дій та контакти регіональних центрів підтримки — на сайті МВС.

"Цей інструмент здатен працювати не лише сьогодні, а й через багато років. Кожна дитина має право повернутися додому та відновити свою ідентичність", - зазначається в повідомленні.

Інформаційна кампанія "Повернемо українських дітей додому" реалізується Міністерством внутрішніх справ України, Уповноваженим з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Національною поліцією України, ініціативою Президента України "Bring Kids Back UA" у співпраці з Міжнародною комісією з питань зниклих безвісти (МКЗБ) та стала можливою завдяки підтримці уряду Нідерландів та Канади.

Теги: #діти #днк_база #мвс

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