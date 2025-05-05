Перед судом постануть учасники злочинної групи, викриті на розкраданні пального з в/ч на Львівщині - ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили досудове розслідування масштабної схеми розкрадання пального з однієї з військових частин у Львівській області.

"Схему організував виконувач обов’язків начальника складу паливно-мастильних матеріалів. До протиправної діяльності він залучив начальника сховища пального, двох підлеглих солдатів, а також місцевого жителя, який займався реалізацією викраденого", - йдеться у повідомленні на сайті відомства в понеділок.

За вказівкою організатора солдати зливали паливо в окремі ємності, які потім вивозили за межі частини до приватного будинку. Там місцевий мешканець шукав покупців і збував пальне, а прибуток розподілявся між усіма учасниками.

Слідством задокументовано діяльність групи з квітня по грудень 2024 року. Щомісяця з території частини незаконно вивозили щонайменше 20 тонн пального. Загальна сума збитків становить понад 920 тис. грн, з яких понад 656 тис. грн вже відшкодовано.

У ході слідства встановлено ще одного співучасника — солдата, який безпосередньо займався транспортуванням пального.

Організатор та п’ятеро учасників обвинувачуються у викраденні військового майна, вчиненому організованою групою в умовах воєнного стану (ч.ч. 2, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 410 КК України). Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

Обвинувальний акт скеровано до суду.