Інтерфакс-Україна
Події
12:36 03.05.2025

Через ворожі авіаудари по Боровій Харківської області загинув місцевий житель

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Житель Борової Ізюмського району Харківської області загинув у суботу внаслідок авіаційних бомбардувань селища і всієї Борівської громади з боку російських окупантів, які тривали з 9-ї протягом близько двох годин.

"Чотири авіабомби (КАБ) росіяни скинули на Борову, щонайменше три з них влучили у центральну частину селища. Пошкоджені і зруйновані житлові будники та цивільні споруди. Масштаби руйнувань уточнюються... Внаслідок обстрілу загинув місцевий житель - Макеєв Олексій Олексійович, 1948 року народження", - повідомляє Борівська селищна рада.

Також під ворожим вогнем опинилися інші населені пункти громади. Зокрема, два удари зафіксовано на території села Піски-Радьківські. За попередніми даними, пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, лінії електропередач.

Теги: #харківська_область #обстріл

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