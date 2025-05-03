Зеленський про безпеку іноземців, які їдуть в Москву на 9 травня: Ми не можемо нести відповідальність за те, що відбувається в РФ

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Україна не може гарантувати іншим країнам безпеку їх представників під час запланованих поїздок в Москву на парад 9 травня, оскільки російська сторона самостійно може вчиняти щодо гостей будь-які дії та перекладати вину за це на Україну, а українська у свою чергу не може нести відповідальність за те, що відбувається в РФ, відзначає президент України Володимир Зеленський.

"Наша позиція дуже проста до всіх країн, які їхали чи їдуть на 9 травня: ми не можемо нести відповідальність за те, що відбувається на території Російської Федерації. Вони забезпечують вам безпеку і тому гарантії ми вам ніякі давати не будемо. Тому що ми не знаємо, що Росія буде робити в ці дати. Вона може робити зі свого боку різні, скажімо так, кроки: і підпали, і підриви, і тощо. А потім звинувачувати нас. Я вважаю, як президент, і сказав про це міністру закордонних справ, що ми повинні людям, які до нас звертаються, казати: "Ми не рекомендуємо вам з точки зору (безпеки – ІФ-У) відвідувати РФ. А якщо ви це робите - не запитуйте нас. Це ваше особисте рішення", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами.

За його словами, Україна "порядно поводиться з Китаєм і з державами, які не підтримують Україну з початку війни, а десь там балансують або іноді більш схиляються до росіян через історичні зв'язки". "Але тим не менш, це не перший раз, коли до нас звертаються інші країни з тим, що вони їдуть на територію Росії і хотіли б, щоб в цей момент було безпечно. Є така дипломатія, такий формат дипломатії. Ми дуже виважено і поважно ставимося до інших країн і чуємо - чуємо те, про що нас запитують і те, про що нас просять", - відзначив голова держави.

"Україна точно не несе ніякої відповідальності за те, що відбувається сьогодні в Росії. Це факт. Ми несемо відповідальність, коли ми знаходимося тут. Тим більше, що я впевнений, що такою самою дипломацією займаються інші країни з росіянами, коли вони приїжджають до нас, і як показує досвід, у нас бувало багато різних лідерів, і під час їх візитів були різного формату удари, штурми, залякування", - додав Зеленський.