У США на день народження Трампа проведуть військовий парад до 250-річчя армії - ЗМІ

У США планують провести масштабний військовий парад 14 червня на честь 250-річчя армії – цього ж дня святкуватиме 79-й день народження президент Дональд Трамп, повідомляє Reuters.

Як йдеться в повідомленні, в армії підтвердили, що у п’ятницю, святкування включатиме парад за участю приблизно 6600 військовослужбовців, 150 одиниць техніки та 50 гелікоптерів. Маршрут пролягатиме від Арлінгтона (штат Вірджинія) до Національного торгового центру у Вашингтоні. Також заплановані феєрверк, цілоденний фестиваль, демонстрації армійських можливостей, музичні виступи та стрибки з парашутом.

За словами речника армії Стіва Уоррена, в параді візьмуть участь підрозділи щонайменше 11 корпусів і дивізій з усієї країни, зокрема батальйон "Страйкерів", танкові та піхотні підрозділи, артилерійські установки та історична військова техніка.

Парад стане частиною загальнонаціонального святкування ювілею збройних сил, яке планувалося понад рік. Участь у заходах візьмуть також ветеранські організації, військові коледжі, реконструктори та два оркестри.

Раніше подібну ідею Трамп пропонував у 2017 році після візиту до Франції, проте від планів відмовились через надмірну вартість і заперечення місцевої влади. У 2018 році Трамп заявив про скасування параду, звинувативши політиків Вашингтона в завищенні кошторису.

Джерело: https://apnews.com/article/trump-army-military-parade-birthday-2f5cd12c8ccd4efddc29bfa3cf8f2705