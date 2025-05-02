УЗ отримала нові плацкартні вагони без бокових полиць

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) отримала 6 сучасних плацкартних вагонів без бокових полиць, вони курсуватимуть у складі двогрупного поїзда "Львів — Харків, Краматорськ".

"Укрзалізниця" поповнила свій рухомий склад 6 новими плацкартними вагонами на 58 місць кожен (у традиційних плацкартних вагонах, які експлуатуються УЗ вже багато років, зазвичай передбачено 54 пасажирських місця, - ІФ-У). Побудовані Крюківським вагонобудівним заводом (КВБЗ) вагони стали черговою партією з числа 66 замовлених у 2023 році в межах державної програми оновлення рухомого складу", - повідомила пресслужба УЗ у Фейсбук у п'ятницю.

Як уточнили на КВБЗ вагони були відправлені до Києва ще 28 квітня – 29 квітня вони прибули до столиці і отримали екіпірування. Після цього були включені до складу поїздів №21/22 Харків-Львів та №103/104 Львів-Краматорськ.

Поставивши УЗ 6 вагонів, КВБЗ виконала 57% відсотків замовлення, яке було зроблено за рахунок державного бюджету у 2023 році. Загалом у КВБЗ було замовлено 66 вагонів, серед них 16 плацкартних, йдеться в повідомленні підприємства на Фейсбук.

Нові вагони отримали низку важливих оновлень, спрямованих на підвищення зручності, безпеки та інклюзивності. Серед нововведень: полички з м’якими боковими спинками для комфортнішого сну; міні-перегородки між місцями та проходом для більшої приватності; спеціальні ніші під нижніми полицями для зберігання негабаритної поклажі — військових рюкзаків або туристичних валіз; розкладні індивідуальні столики та місця для сидіння на верхніх полицях; розетки з розʼємами USB і Type-C, індивідуальні світильники з трьома режимами освітлення.

Інтер'єр виготовлених КВБЗ вагонів став помітно світлішим за рахунок нової обивки, а також покращеного керованого освітлення салону. Пасажири матимуть індивідуальні світильники з регуляторами яскравості та можливістю змінювати кут їх нахилу, м’яким спектром освітлення, а також розетки з USB портами.

До того ж у вагонах немає коридора, а є наскрізний прохід. Він обладнаний суцільною світловою енергозберігаючою лінією.

Бокових полиць у вагонах немає, оскільки вони обладнані віяловими дверями, що відкриваються в обидва боки. Залишок місця використано для облаштування шафи з полицями. Є нововведення в системі кондиціонування і вентиляції.

Вагони обладнані санітарними системами закритого типу, сповивальними столиками, на вікнах є два види ролетних штор, написи дублюються шрифтом Брайля.

У Міністерстві фінансів уточнили, що в 2025 році на придбання нових пасажирських вагонів для УЗ передбачено 4,4 млрд грн. З них 1 млрд грн для остаточної оплати поставки 66 вагонів, замовлених в 2023 році. 3,4 млрд грн - на авансування закупівлі 100 вагонів.

Загалом з 2021 по 2024 роки із державного бюджету було спрямовано 5 млрд грн на придбання 166 нових пасажирських вагонів. Додатково готується тендер на придбання ще 100 нових пасажирських вагонів за рахунок коштів державного бюджету.

В УЗ повідомили, що програма закупівлі нових плацкартних вагонів доповнюється системною модернізацією наявного рухомого складу: так, Укрзалізниця планує капітально відремонтувати 59 вагонів у 2025 році, з яких 37 будуть саме плацкартними.

Раніше заступник міністра фінансів Олександр Кава в інтерв'ю інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна" розповів, що досі левова частка в парку пасажирських вагонів "Укрзалізниці" - це ті, що їх було збудовано ще за часів Радянського Союзу. Кількість цих вагонів щороку зменшується. Без державної підтримки залізниця неможливо оновлювати рухомий склад, тому що вартість квитків для пасажирів значно нижча за собівартість таких перевезень.

Джерела: https://www.mof.gov.ua/uk/news/minfin_ukrzaliznitsia_otrimala_novi_vagoni_pershi_platskartni_vagoni_pridbani_za_rakhunok_derzhbiudzhetu-5148

https://www.facebook.com/Ministry.for.development/posts/pfbid0gcgT7Sxwn9UzHksvTKRmcmLMBUqcpQ73nM8HGkGzbaLWcQe4gWPWa4oJnhuDCFZTl

https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia/posts/pfbid02x1ahTEn8hTP8MQUwVnJhhB7kn2Cehf8MKRDYJDNWeJtk6RBbsDZQb96PyGvgPeTVl

https://www.facebook.com/paokvsz/posts/pfbid0fcUL5Rh4xXf8B4LXGNVDLHWJEZcJncD2q1gDvtxousUTCoQmUHmqoXmc7tfbK3jJl