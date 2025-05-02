Інтерфакс-Україна
Події
16:23 02.05.2025

Подружжя, яке під виглядом зооволонтерів збирало дані ГРУ РФ про розташування ЗСУ на Харківщині, засуджено на 15 років в'язниці - прокуратура

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Подружжя, яке під виглядом зооволонтерів збирало дані ГРУ РФ про розташування ЗСУ на Харківщині, засуджено на 15 років в'язниці - прокуратура

Харківський районний суд Харківської області визнав винними у державній зраді (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України) 52-річну жінку та її 61-річного чоловіка.

"Їм призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна... Наразі триває строк на апеляційне оскарження", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Як було встановлено, офіційно ніде не працюючі мешканці передмістя Харкова, видаючи себе за зооволонтерів, які опікуються безпритульними тваринами, об’їжджали місцевість нібито в пошуку покинутих домашніх улюбленців. Щоб відвести від себе підозри, чоловік і жінка навіть облаштували на території власного домоволодіння "притулок".

Насправді подружжя вишукувало місця розташування особового складу Сил оборони, стаціонарного лікування поранених українських захисників тощо. Необхідні дані вони також випитували у інших мешканців під виглядом звичайних розмов.

За даними УСБУ в Харківській області, чоловіка і жінку завербував їхній знайомий, який зараз перебуває на тимчасово окупованому сході України і співпрацює з російським ГРУ. Саме йому як безпосередньому куратору подружжя надсилало зібрані відомості через телеграм

Правоохоронці затримали пару за місцем мешкання у січні 2025 року. Під час санкціонованих обшуків у них було вилучено мобільні телефони з доказами протиправної діяльності.

На суд фігуранти очікували, перебуваючи під вартою. Під час судового розгляду обвинувачені повністю визнали свою вину.

Теги: #позбавлення_волі #харківська_область #держзрада

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