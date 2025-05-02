Україна повернула ще шістьох дітей на підконтрольну територію

Ще шістьох дітей вдалося повернути на підконтрольну територію України, повідомила радник керівника Офісу президента України Дарія Зарівна.

"Ще шістьох дітей вдалося повернути на підконтрольну територію України у межах ініціативи президента Bring Kids Back UA. ", - написала Зарівна у телеграмі у п'ятницю.

За її словами, серед повернених — родина з двома дітьми, яка тривалий час жила в окупації. Молодша дитина мала проблеми зі здоров’ям, але доступу до необхідної медичної допомоги не було. Батьки неодноразово намагалися виїхати самостійно, однак щоразу стикалися з перешкодами з боку окупаційної влади.

Вона також розповіла про дівчинку та її маму, "які відмовлялися отримувати російські документи, через що стали мішенню постійного психологічного тиску, шантажу та прямих погроз". Зрештою, за словами Зарівної, ситуація стала настільки критичною, що родина змушена була звернутися по допомогу для евакуації.

"Дякую Офісу Омбудсмана за сприяння в організації рятувальної місії, а також Державі Катар. Продовжуємо працювати доти, доки кожна українська дитина не повернеться додому", - додала вона.