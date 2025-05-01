Стерненка прооперували - куля вийшла навиліт

Українського волонтера Сергія Стерненка, на якого було скоєно замах у четвер, 1 травня, прооперували.

"Куля вийшла навиліт. Нічого важливого не зачепила. Намагаюсь роздуплитись. Ще раз дякую СБУ", - написав Стерненко в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, співробітники Служби безпеки запобігли вбивству Стерненка. "Сьогодні на нього було скоєно замах з вогнепальної зброї. Завдяки фаховим та миттєвим діям співробітників СБУ нападницю затримано на місці", - повідомили в СБУ.