Інтерфакс-Україна
Події
08:06 01.05.2025

Окупанти за добу втратили 1230 осіб та 139 од. автотехніки

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Окупанти за добу втратили 1230 осіб та 139 од. автотехніки

Сили оборони за добу ліквідували 1230 окупантів, 3 танка, 11 бронемашин, 45 артсистем, 112 БПЛА, а також 139 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у фейсбуці ранком четверга.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.05.25 орієнтовно склали особового складу ‒ близько 953190 (+1230) осіб, танків ‒ 10732 (+3) од, бойових броньованих машин ‒ 22364 (+11) од, артилерійських систем – 27136 (+45) од, РСЗВ – 1375 (+1) од, засоби ППО ‒ 1148 (+2) од, літаків – 370 (+0) од, гелікоптерів – 335 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 34401 (+112), крилаті ракети ‒ 3196 (+0), кораблі /катери ‒ 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 46750 (+139) од, спеціальна техніка ‒ 3869 (+0)", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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