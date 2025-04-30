Інтерфакс-Україна
Події
17:14 30.04.2025

У Києві відкрили "Простір реальних навичок" для навчання Захисту України

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У Києві відкрили "Простір реальних навичок" для навчання Захисту України
Фото: https://t.me/zedigital/5746

"Простір реальних навичок" для навчання дітей, освітян та батьків предмету "Захист України" відкрили у Києві на базі коледжу інженерії, управління та землевпорядкування Київського авіаційного інституту (КАІ), повідомив віце-прем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Діти вивчатимуть основи Захисту України, які відповідають сучасним викликам. У просторі є все для якісного розвитку навичок домедичної допомоги, цивільного захисту та інформаційної безпеки. Також відбуватимуться тренінги для підвищення кваліфікації вчителів та заходи для роботи з батьками", - написав він у телеграмі у середу.

Федоров повідомив, що простір працюватиме на базі Фахового коледжу інженерії, управління та землевпорядкування КАІ. За його словами, спочатку там побудували укриття, щоб навчання проходило у безпеці. "До речі, КАІ став одним з пілотних університетів, де вже працює оновлена наглядова рада", - додав Федоров.

Він зазначив, що уряд минулого року виділив субвенцію в розмірі 1,64 млрд грн для оновлення предмета Захисту України, і вже зараз створено 863 осередки для його вивчення. Оновлений предмет навчає, як вести себе в умовах технологічної та гібридної війни.

"Загалом оновлений Захист України — це предмет про цінності й сучасні технологічні навички. Це не просто самозахист і підготовка до екстремальних ситуацій — завдяки новому курсу діти закохаються в технології, відкриють для себе нові можливості й зможуть усебічно розвиватися", - наголосив Федоров.

Теги: #федоров #навчання_захисту_україни #каі

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