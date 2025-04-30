Кремінь зацікавлений продовжувати обіймати посаду мовного омбудсмена, але з ним такі консультації не ведуть

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявляє, що з ним не проводили консультації щодо можливого повторного призначення на посаду мовного омбудсмена.

"Жодної консультації, пропозиції та, тим паче, вмовлянь", - сказав Кремінь в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, чи зверталися до нього профільні відомства з пропозицією продовжити обіймати посаду на наступну каденцію.

На уточнююче запитання він відповів, що був би зацікавлений в продовжені роботи на посаді мовного омбудсмена.

Крім того, на його думку, жоден із сьогоднішніх кандидатів (Ірина Коваль-Фучило, Олена Івановська і Павло Полянський - ІФ-У) не відповідає критеріям, щоб обійняти посаду уповноваженого: відсутній досвід правозахисту і досвід захисту державної мови.

"Пішло протистояння в суспільстві на порожньому місці, яке вже бʼє по авторитету позитивних здобутків влади. Саме за ці роки створено інституцію та втілено кращі практики захисту мовних прав громадян, що має бути гідно оцінено і продовжено", - додав Кремінь.

Згідно із законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної" уповноваженого призначає на посаду та звільняє з посади Кабінет міністрів. Уряд призначає на цю посаду одного з кандидатів, що подаються уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Міністерством юстиції та Міністерством культури і стратегічних комунікацій. Строк каденції складає п'ять років. Особа може бути призначена на посаду уповноваженого повторно, але не може обіймати посаду втретє.

Як повідомлялося, на посаду нового уповноваженого із захисту державної мови подано кандидатури філологині Ірини Коваль-Фучило, філологині Олени Івановської і заступника державного секретаря Кабінету міністрів Павла Полянського.

8 липня 2020 року Кабінет міністрів призначив на 5 років на посаду мовного омбудсмена Тараса Креміня. Кремінь був поданий як кандидат на посаду від уповноваженого з прав людини. Іншими кандидатами на посаду мовного омбудсмена тоді були Світлана Броннікова (кандидат від Мінкультури) і Святослав Літинський (кандидат від Мін'юсту).

До цього, з листопада 2019 року посаду першого мовного омбудсмена обіймала Тетяна Монахова, але уже в квітні 2020 року вона достроково написала заяву на звільнення.