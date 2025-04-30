На посаду мовного омбудсмена подано кандидатури філологинь Коваль-Фучило, Івановської і заступника держсекретаря Кабміну Полянського

На посаду нового уповноваженого із захисту державної мови подано кандидатури філологині Ірини Коваль-Фучило, філологині Олени Івановської і заступника державного секретаря Кабінету міністрів Павла Полянського.

Імена кандидатів оприлюднив у себе в мережі Facebook голова громадської організація "Незалежні" та співавтор у проєкті "Мова об'єднує" Святослав Літинський з посиланням на відповіді Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Міністерства культури та стратегічних комунікацій та Міністерства юстиції.

Зокрема, Мін'юст запропонував призначити на посаду мовного омбудсмена Ірину Коваль-Фучило, яка є кандидатом філологічних наук за спеціальністю "Фольклористика" і з 2015 року працює старшим науковим співробітником відділу української та зарубіжної фольклористики Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України.

Офіс омбудсмена запропонував кандидатуру доктора філологічних наук Олени Івановської, яка працює на кафедрі фольклористики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Тим часом Мінкультури пропонує призначити мовним омбудсменом заступника державного секретаря Кабінету міністрів Павла Полянського, який є кандидатом історичних наук, і раніше займав посади заступника міністра і державного секретаря в Міністерстві освіти і науки.

Згідно із законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної" уповноваженого призначає на посаду та звільняє з посади Кабінет міністрів. Уряд призначає на цю посаду одного з кандидатів, що подаються уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Міністерством юстиції та Міністерством культури і стратегічних комунікацій. Строк каденції складає п'ять років.

Як повідомлялося, 8 липня 2020 року Кабінет міністрів призначив на посаду уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня. Кремінь був поданий як кандидат на посаду від уповноваженого з прав людини. Іншими кандидатами на посаду мовного омбудсмена тоді були Світлана Броннікова (кандидат від Мінкультури) і Святослав Літинський (кандидат від Мін'юсту).

До цього, з листопада 2019 року посаду першого мовного омбудсмена обіймала Тетяна Монахова, але уже в квітні 2020 року достроково написала заяву на звільнення.