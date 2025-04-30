Фахівці з різних регіонів намагаються якнайшвидше повернути газ на Черкащину після атаки БПЛА 28 квітня

Ліквідація наслідків атаки РФ на газову інфраструктуру Черкаської області 28 квітня, розпочата в оперативному режимі, триває, до неї залучені фахівці з різних регіонів України, які допомагають із проведенням відновлювальних робіт, повідомило Міністерство енергетики.

"Роботи з ліквідації наслідків російської атаки на газову інфраструктуру Черкащини тривають безперервно. Усі аварійні бригади забезпечені необхідною технікою та матеріалами і працюють за чітким графіком відновлення", – сказав заступник міністра енергетики Микола Колісник за результатами оперативної наради щодо відновлення газопостачання у Черкаській області.

"Просимо громадян поставитися з розумінням і терпінням – наші газовики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути тепло й газ у домівки людей", – закликав заступник глави Міненерго.

Як повідомлялося, 28 квітня під час масованої атаки БПЛА РФ був пошкоджений об'єкт газової інфраструктури Черкаської області, внаслідок чого частина мешканців Черкас і навколишніх сіл залишилися без газопостачання.