30 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1162 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1162 RUSSIAN AGRESSION

30 квітня відзначають День прикордонника України, Міжнародний день джазу, Міжнародний день свічника.

Ще сьогодні - День народження короля Швеції, Карла Густава; День дитини в Мексиці, в Європі - Вальпургієва ніч, в Ізраїлі - День пам'яті полеглих у війнах Ізраїлю, Фестиваль віскі в Шотландії.

Цього дня, 1789 року, відбулася церемонія інавгурації першого президента США, а у 1812-му Луїзіана стала штатом США: у 1803 році Сполучені Штати Америки зробили найбільше в історії країни земельне придбання, купивши у Франції Луїзіану, про що домовилися з консулом Франції Наполеоном Бонапартом. Договір про продаж Луїзіани був підписаний у Парижі представниками обох сторін.

Православна церква вшановує святого апостола Якова, брата святого Івана Богослова.

День прикордонника України

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України від 27.04.2018 р. № 111/2018 р.

Саме прикордонники першими зустріли російських окупантів 24 лютого 2022 року. А впродовж повномасштабної війни прикордонники щодня охороняють наш спокій і дають відсіч ворожим ДРГ.

День прикордонника був встановлений Указом першого Президента України Леоніда Кравчука у 1992 році. До 2003-го громадяни відзначали це свято 4 листопада – у день ухвалення закону "Про Прикордонні війська України". Згодом свято прикордонників почали вшановувати 28 травня.

З 2018 року українці щорічно святкують цей день саме 30 квітня. Його встановлено Указом п'ятого Президента України Петра Порошенка з метою відзначення внеску захисників кордонів нашої країни

Міжнародний день джазу

Перший Міжнародний день джазу пройшов у 2012 році. Про введення нової дати в календар і встановлення її святкування на 30 квітня Генеральна конференція ЮНЕСКО оголосила в листопаді 2011 року.

Метою свята його засновники позначили "підвищення ступеня інформованості міжнародної громадськості про педагогічну роль джазу як сили, що сприяє миру, єдності, діалогу і розширенню контактів між людьми".

Джаз виник наприкінці 19 - початку 20 століття у США як синтез африканської та європейської культур. Джазове мистецтво розвивалося етапами і з'явилося кілька джазових напрямів. Сьогодні джаз є в кожній країні - зі своїми легендами і зі своїм обличчям. Але завжди зберігаються основні риси джазу - чільна роль ритму, мелодійні акценти і, звичайно, імпровізація. А ще джаз і донині залишається унікальною формою музичного мистецтва, що об'єднує раси і національності та стирає кордони між людьми і державами.

Міжнародний день свічника

Від 2017 року, щорічно 30 квітня свічники з усього світу отримали можливість відзначати своє свято - Міжнародний день свічника, покликаний об'єднати абсолютно всіх, без винятку, майстрів - від новачків до справжніх професіоналів.

Дата 30 квітня для Міжнародного дня свічника обрана не випадково. В останню квітневу добу здійснюється вивезення вуликів на пасіки, а також обхід бджолиних угідь із запаленою восковою свічкою і молитвою Зосимі, покровителю бджіл.

Бджолиний віск - невід'ємна частина виробництва вогню для церков і храмів, громадських місць, ритуальних традиційних обрядів.

День пам'яті полеглих у війнах Ізраїлю

День пам'яті полеглих у війнах Ізраїлю і жертв терору (Йом а-Зікарон) відзначається напередодні Дня незалежності Ізраїлю. Це ізраїльський державний день жалоби. Щороку до цього дня точно підраховують кількість євреїв, загиблих в арабсько-ізраїльських війнах і терактах з 1860 року.

О 8 годині вечора напередодні Дня пам'яті та об 11 годині ранку лунає траурна сирена. На дві хвилини завмирає весь Ізраїль, зупиняються люди і машини, опускають голови на знак скорботи. Біля стіни Плачу в Єрусалимі відбувається урочиста церемонія поминання. На меморіальних і військових кладовищах, на місцях, де відбувалися бої, проводять жалобні мітинги і смолоскипні ходи, поминальні церемонії. По всій країні, у школах, меморіальних музеях проводять урочисті заходи.

Останнім часом в Ізраїлі цього дня поминають і тих, хто загинув від рук терористів. На жаль, таких безвинних жертв стає дедалі більше – не лише полеглі у боях воїни, а й маленькі діти, люди похилого віку, жінки.

День народження короля Швеції

Шведська монархія - це уклад із тисячолітніми традиціями. Історикам достеменно невідомо, хто були перші монархи Швеції, навіть після дуже ретельного вивчення історії країни, але відомо, що у Швеції було понад сімдесят правителів.

Першим точно відомим правителем був Густав Ваза, який правив з 1523 до 1560 року і поклав початок законам про престолонаслідування у Швеції. До речі, якщо вже говорити про історію не тільки світової монархії, а й демократії, то шведський парламент - Риксдаг, що існує з 1435 року, 1809 року видав звід законів, які обмежують одноосібну владу і короля, і самого Риксдагу, щоб уникнути зловживань у їхньому службовому становищі.

Показова з цього приводу історія королівського роду Бернадот, представник якого наразі посідає шведський трон. Засновник роду - француз Жан Батист Бернадот - генерал Наполеонівської армії. Він зійшов на шведський трон 1818 року під ім'ям короля Карла XIV Юхана і правив аж до 1844 року.

Нинішній правитель Швеції - король Карл XVI Густав, сьомий зі славного роду Бернадотів. Він зійшов на престол 15 вересня 1973 року.

Карл Густав Фольке Губертус, герцог Ямтландський, народився 30 квітня 1946 року в родині наслідного принца Густава Адольфа і принцеси Сибілли Саксен-Кобург-Готської. Унаслідок авіакатастрофи 1947 року кронпринц Густав Адольф гине, і спадкоємцем стає Карл, зійшовши на трон після свого діда, Густава VI Адольфа 1973 року. Ще 1972 року, на Олімпійських іграх у Мюнхені, майбутній король Швеції зустрів перекладачку Сільвію Соммерлат, доньку німецького фінансиста Вальтера Соммерлата і бразилійки Аліси Ренати.

Закохані зіграли заручини в Стокгольмському замку 12 березня 1976 року і 19 червня того ж року повінчалися в церкві. 1977 року в королівській родині народилася кронпринцеса Вікторія - майбутня спадкоємиця шведського престолу, 1979 року - принц Карл Філіп, а 1982 року - принцеса Маделіна.

Усі шведські громадяни, звісно ж, знають дні народження всіх членів королівської сім'ї, але найголовніше свято - це день народження короля Карла Густава. 30 квітня громадяни з усієї країни збираються біля Королівського замку в Стокгольмі, де в них є рідкісна можливість не тільки побачити короля, а й особисто вручити йому подарунки з найкращими побажаннями.

Вальпургієва ніч

Вальпургієва ніч - традиційний весняний фестиваль і найбільш значне з язичницьких свят, присвячене родючості.

Вальпургієва ніч відзначається вночі з 30 квітня на 1 травня на більшій частині Центральної та Північної Європи в ознаменування весни.

Назва Вальпургієвої ночі пов'язана з ім'ям святої Вальпурги, Вімбурзької черниці, яка приїхала з Англії до Німеччини 748 року з метою заснування монастиря. Вона померла 25 лютого 777 року в Гайденгаймі. Вальпурга користувалася надзвичайною популярністю, і її дуже скоро почали шанувати як святу. У римському списку святих її день - 1 травня.

У середні віки існувало повір'я, що Вальпургієва ніч є ніччю бенкету відьом у всій Німеччині та Скандинавії.

Тому в селищах напередодні Вальпургієвої ночі проводили магічну церемонію вигнання відьом: розпалювали багаття (на яких іноді спалювали опудала відьми), люди обходили будинки зі смолоскипами, дзвонили церковні дзвони.

Ось і сьогодні в ніч на 1 травня в європейських країнах багато хто продовжує відзначати це язичницьке свято, зустрічає настання теплої весни. Із заходом сонця хлопчаки починають кричати і підривати петарди. Тому що найкращий засіб від духів - гуркотіння.

Фестиваль віскі в Шотландії

У світі існує багато сортів віскі: п'ють американський bourbon, ірландський pure pot still, але заведено вважати, що справжнє віскі - шотландське солодове віскі malt.

Історія напою простежується з 12 століття. Авторство всіх віскі світу приписується святому Патріку, ірландському ченцеві, шотландцю за походженням.

Цього дня народилися:

120 років від дня народження Євгенії Зенонівни Григорович (1905-1978), української режисерки-документалістки, сценаристки;

120 років від дня народження Анатолія Федоровича Крашаниці (1905-1984), українського письменника, журналіста. Рік народження подано за ЄСУ; за іншими даними народився 1904 р.

Ще цього дня:

1918 - Миколу Василенка призначено отаманом (Головою Ради Міністрів) гетьмана Скоропадського;

1977 - Британський рок-гурт Led Zeppelin встановив світовий рекорд із відвідуваності концертів. У Понтіаку (передмістя Детройта), кількість слухачів склала 76 299 осіб.

1999 - У зв'язку з виконанням свого мандата в Україні завершила роботу місія ОБСЄ;

2018 - АТО на сході України було змінено на Операцію Об'єднаних сил.

Церковне свято:

Церква в цей день вшановує Якова Зеведеєва - одного з апостолів, згадуваних у Новому Завіті. Він був старшим братом Івана Богослова. Зеведеєвими братів Якова та Івана називали за ім'ям їхнього батька Зеведея. Брати разом з апостолом Петром вважалися найближчими учнями Ісуса Христа. Тільки їх Син Божий зробив свідками свого Преображення.

Іменини: Василь, Гнат, Клим, Максим, Микита, Яків.