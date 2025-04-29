На зустрічі з делегацією парламентської асамблеї НАТО обговорили військову допомогу та інвестування в українську оборонну промисловість – Міноборони

На зустрічі з делегацію Парламентської асамблеї НАТО на чолі з президентом Маркосом Перестрелло у вівторок обговорили продовження військової допомоги та інвестування в українську оборонну промисловість, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

"Сьогодні в Києві мав за честь вітати делегацію Парламентської асамблеї НАТО на чолі з президентом Маркосом Перестрелло. У центрі наших переговорів — спільна робота з міжнародними партнерами над досягненням справедливого і тривалого миру в Україні… Перестрелло підтвердив важливість продовження військової допомоги Україні — як для забезпечення нагальних потреб на фронті, так і для зміцнення нашої оборони у довгостроковій перспективі", - ідеться у повідомленні Міноборони у Телеграмі.

Зі слів міністра, делегація отримала актуальну інформацію про безпекову ситуацію.

"Представник розвідки ознайомив гостей із ключовими викликами, а перший заступник міністра оборони Сергій Боєв презентував нашу оцінку планів російського ворога. Агресор не відмовляється від своїх загарбницьких амбіцій і не демонструє готовності до справжнього миру. Також обговорили оборонну стратегію та напрямки, які потребують додаткового підсилення. Наші пріоритети залишаються незмінними: утримання і стабілізація лінії фронту, посилення захисту українського неба, знищення наступальних можливостей ворога", - зазначив Умєров.

Міністр наголосив, що ключовим елементом підтримки з боку НАТО є інвестування в українську оборонну промисловість.

"Окремо наголосив: ключовий елемент підтримки — інвестування в українську оборонну промисловість. Інвестиції в українське виробництво — це внесок у безпеку всієї Європи. Щиро вдячний країнам НАТО за допомогу, яка щодня посилює наших захисників і наближає перемогу", - зазначив Умєров.