Інтерфакс-Україна
Події
19:37 29.04.2025

Заяви щодо відкриття перемовин лише з Молдовою під час непростих консультацій з Угорщиною є неконструктивними - Стефанішина

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Заяви щодо відкриття перемовин лише з Молдовою під час непростих консультацій з Угорщиною є неконструктивними - Стефанішина

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції України Ольга Стефанішина вважає, що заяви щодо відкриття перемовин лише з Молдовою під час непростих консультацій України з Угорщиною є неконструктивними.

"Сьогодні я перебуваю з візитом у Будапешті для консультацій щодо питань прав національних спільнот. Це не простий діалог, однак Україна налаштована знайти рішення, які дозволять розблокувати процес перемовин. Тому, вважаю заяви про можливість ухвалення рішення щодо Молдови (без України) під час мого візиту до Будапешта неконструктивними", - сказала Стефанішина в агенству "Інтерфакс-Україна", коментуючи заяву єврокомісарки з питань розширення Марти Кос щодо можливості роз’єднання України та Молдови в межах процесу вступу до ЄС. 

Також вона повідомила, що у четвер, 1 травня запланована телефонна розмова з єврокомісаркою, де віцепремʼєрка зокрема планує порушити згадане питання.

Раніше в інтерв’ю Europa Libera Moldova єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що ЄС розглядає можливість продовження процесу вступу Молдови, відокремивши її від України на тлі того, як Угорщина чинить спротив переговорам з Києвом.

Як повідомлялося, 29 квітня віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції України Ольга Стефанішина повідомила, що Україна і Угорщина домовилися з 12 травня на регулярній основі проводити консультації, щоб зняти всі занепокоєння угорської сторони і розблокувати переговорний процес про вступ України в Європейський Союз.

Теги: #переговори #стефанішина #молдова

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