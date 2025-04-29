Пропозиція про перемир'я - це початок прямих переговорів без попередніх умов, заявив Лавров

Пропозиція Росії до України про перемир'я до 9 травня - це початок прямих переговорів з Києвом без попередніх умов, заявив у вівторок глава МЗС РФ Сергій Лавров.

"Наша пропозиція, яку президент Путін озвучив, - це початок прямих переговорів, без попередніх умов", - наводять висловлювання Лаврова на пресконференції в Ріо-де-Жанейро росЗМІ.

За словами Лаврова, перемир'я на 30 днів "у цій ситуації розглядається як попередня умова", яка нібито дасть змогу Україні зміцнити військові спроможності.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський заявив, що для припинення вогню немає причин чекати на 8 травня. "Зараз от знову чергова спроба маніпуляцій: чомусь усі мають чекати 8 травня і тільки тоді припиняти вогонь, щоб забезпечити Путіну тишу на час параду. Ми цінуємо життя людей, а не паради. Саме тому ми вважаємо - світ вважає, - що немає причин чекати 8 травня. І вогонь має бути припинений не на кілька днів, щоб потім знову вбивати. Негайне, повне й безумовне припинення вогню - щонайменше на 30 днів, щоб було гарантовано і надійно, - це те, що може дати основу реальній дипломатії", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні в понеділок.

Президент нагадав, що Україна погодилася на американську пропозицію про повне й безумовне припинення вогню ще 11 березня, тоді як Росія відкидає цю пропозицію і маніпулює світом.