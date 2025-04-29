Інтерфакс-Україна
Події
15:47 29.04.2025

У Києві затримали шахрая, який "влаштовував" у ГУР за $5 тис. - Нацполіція

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У Києві затримали шахрая, який "влаштовував" у ГУР за $5 тис. - Нацполіція

Правоохоронці затримали 38-річного мешканця столиці, який гарантував чоловікові, що працевлаштує його у Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) за $5 тис., повідомило Головне управління Національної поліції України.

"Як з’ясувалося, зловмисник пообіцяв посприяти "зарахуванню" чоловіка до штату одного з військових підрозділів Головного управління розвідки Міністерства оборони України для отримання службового посвідчення, яке дозволить власнику безперешкодно проїжджати блок-пости, пересуватися містом та уникнути контролю з боку ТЦК", - йдеться у повідомленні на сайті у вівторок.

Для "оформлення" на службу зловмисник наказав передати йому пакет документів. За таку послугу забажав отримати $5 тис. Гроші брав частинами: спочатку аванс – $3 тис., а залишок після отримання документа.

"Щоб підтвердити "клієнту" свої можливості фігурант продемонстрував власні документи, які нагадували посвідчення відомства лише візуально. Насправді ж відношення до розвідувального органу Міноборони зловмисник не мав і жодного посвідчення там не отримував", - зазначається в повідомленні.

Під час останньої зустрічі ділок передав клієнту посвідчення невстановленого зразка, запевняючи щодо його легітимності. Водночас, отримав від чоловіка $2 тис. - другої частини від домовленої суми. Одразу після передачі грошей правоохоронці затримали правопорушника.

У фігуранта провели обшуки та вилучили докази, протиправної діяльності. Зокрема, печатки і відтиски печаток установ різних військових підрозділів з ознаками підробки, а також посвідчення громадської організації, що візуально нагадувало документи військового відомства. Вилучене було направлено на експертне дослідження, за результатами якого діям правопорушника буде надана додаткова правова оцінка.

Слідчі поліції вже оголосили йому про підозру за ч. 2 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Теги: #шахрай #нацполіція

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