Інтерфакс-Україна
Події
15:29 29.04.2025

ДБР затримало правоохоронця з Буковини, який разом зі спільником переправляв ухилянтів до Румунії

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ДБР затримало правоохоронця з Буковини, який разом зі спільником переправляв ухилянтів до Румунії

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) у взаємодії з СБУ та Нацполіцією затримали правоохоронця з Чернівецької області та його спільника під час спроби переправлення кількох військовозобов’язаних чоловіків до Румунії.

"Протиправну схему із заробітку на ухилянтах зловмисники розробили на початку березня 2025 року. Зокрема, правоохоронець надавав знайомим консультації щодо права виїзду за кордон на період дії воєнного стану, коли ж законних підстав не знаходилося – пропонував додаткову "допомогу", - повідомляє ДБР в телеграм-каналі у вівторок.

У відомстві зазначають, що за $5 тис. 500 з "клієнта" зловмисники довозили військовозобов'язаних осіб до ділянки кордону, де пояснювали їм, якими стежками далі пішки перебратися за кордон.

"Ввечері 25 квітня 2025 року обох фігурантів було затримано при спробі переправити за кордон військовозобов’язаних", - інформують в Бюро.

Теги: #дбр #буковина

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