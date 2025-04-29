Інтерфакс-Україна
Події
15:17 29.04.2025

Уряд схвалив законопроєкт про ратифікацію Угоди про Всеосяжне економічне партнерство між Україною та ОАЕ

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Уряд схвалив законопроєкт про ратифікацію Угоди про Всеосяжне економічне партнерство між Україною та ОАЕ

Кабінет Міністрів на засіданні у вівторок схвалив законопроєкт щодо ратифікації Угоди про Всеосяжне економічне партнерство  між урядом України та урядом Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), повідомила пресслужба Міністерства економіки.

При цьому пояснюється, що угода передбачає встановлення режиму вільної торгівлі між Україною та ОАЕ шляхом лібералізації доступу до ринків товарів та послуг для обох країн.  Для українських товарів забезпечено повну лібералізацію доступу до ринку ОАЕ.

"Угода про Всеосяжне економічне партнерство покращує можливості для українського бізнесу на глобальному ринку,  оскільки ОАЕ є важливим економічним, торговельним та фінансовим хабом на Близькому Сході. Реалізація угоди, яка охоплює фактичну всю товарну номенклатуру двосторонньої торгівлі, сприятиме зростанню виробництва та експорту української продукції завдяки  зменшенню тарифних бар’єрів у торгівлі між країнами. Сподіваємося на підтримку депутатів щодо схвалення цього законопроєкту", - наводяться в повідомленні слова першої віцепрем’єрки - міністерки економіки України Юлії Свириденко.

В Мінекономіки підкреслили, що це рішення є черговим етапом для виконання Україною внутрішньодержавних процедур щодо набрання чинності цієї угоди. Наступним кроком є направлення законопроєкту на ратифікацію Радою.

Завдяки угоді очікується зростання українського експорту у ключових секторах: металургії, харчовій промисловості, зокрема борошномельному виробництві та виробництві олії. Також в міністерстві  прогнозують зростання експорту металів та рослинної олії.

Крім того, ОАЕ зняли для України обмеження на частку іноземного капіталу у 49%, що дозволить підприємцям реєструвати компанії з іноземним капіталом до 70%, а в окремих секторах - поступово до 100% (зокрема у сфері комерційних послуг, будівництва, освіти, охорони здоров’я та бухгалтерського обліку). Водночас у вільних економічних зонах українські компанії зможуть володіти бізнесом на 100%, що є важливим кроком для розвитку українського бізнесу в цьому регіоні.

Згідно з інформацією міністерства, угода відкриває нові можливості для цифрової торгівлі: скасовано мита на цифрову та електронну передачу даних, включно з електронним контентом, закріплено зобов’язання щодо цифрових платежів, захисту персональних даних і створення прозорих правил для бізнесу, що розвиватиме цифрову економіку та транскордонну торгівлю.

Проте, документ не розповсюджуватиметься на території, які є невід’ємною частиною України, однак все ще залишаються під іноземною окупацією до відновлення Україною повного та ефективного контролю над ними.

Угода набирає чинності через 60 днів після дати отримання останньої письмової дипломатичної ноти, якою сторони повідомляють одна одну про виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності документу.

В міністерстві нагадали, що Україна та ОАЕ уклали Угоду про Всеосяжне економічне партнерство між урядами двох країн 17 лютого 2025 році в Абу-Дабі. Підписання відбулося за участі президента України Володимира Зеленського, з боку України його підписала Свириденко, з боку ОАЕ - міністр з питань міжнародної торгівлі Тані бін Ахмед Аль Зеюді. Це перша в історії України угода з країнами Перської затоки.

Теги: #кабмін #оае #мінекономіки #законопроєкт

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