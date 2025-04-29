Україна і Данія підписали меморандум про співпрацю у сфері водних ресурсів

Фото: https://www.facebook.com/s.grynchuk/posts

Міністр захисту довкілля і природних ресурсів України Світлана Гринчук і міністр навколишнього середовища та гендерної рівності Королівства Данія Магнус Хойніке підписали меморандум про взаєморозуміння між відомствами, повідомила український міністр на своїй сторінці у Facebook.

"Маємо тривалу історію взаємодії з Данією до цього - у тому числі, щодо водозабезпечення південних регіонів України, а також проходження шляху євроінтеграції. Щоб конкретизувати та офіційно закріпити нашу співпрацю, ще під час СОР29 в Азербайджані з данськими партнерами ми домовились про вироблення такого офіційного документа. Сьогодні вже у Польщі у рамках неформальної зустрічі Міністрів навколишнього середовища та клімату країн-членів Європейського Союзу підписали відповідний Меморандум", - написала вона у вівторок.

У рамках меморандуму планується створення сучасної системи моніторингу водних ресурсів в Україні, включаючи підземні води. "Враховуючи значну втрату водних ресурсів та постійні загрози через війну, нам важливо зміцнити цей напрямок - щоб постійно оперувати актуальними даними та приймати швидкі управлінські рішення. Данія готова нас у цьому підтримати", - написала Гринчук.

Також планується відновлення та модернізації інфраструктури водозабезпечення та очищення стічних вод. "Данія готова ділитися досвідом, а також допомагати в розробці ефективних стратегій та впровадженні інноваційних рішень і технологій", - зазначила міністр.

Окрім того, увагу приділять контролю забруднення. "Спільно з Данським агентством з охорони навколишнього середовища ми вже опрацьовуємо питання реалізації низки ініціатив щодо створення ефективних механізмів контролю промислових і сільськогосподарських забруднювачів", - повідомила Гринчук.

В рамках двосторонньої зустрічі міністри обговорили підтримку з боку Данії реформування водного сектору України за кращими європейськими стандартами, а також важливість залучення приватного сектору країн, а отже й нових інвестицій в розвиток водної інфраструктури.