Єврокомісія про оголошене РФ перемир’я: Росія може припинити вбивати вже зараз, не чекаючи на 8 травня

В Європейській комісії констатують, що Росія може припинити вести війну проти України у будь-який час, не чекаючи на 8 травня.

Такий коментар на нещодавно зроблене російською стороною оголошення щодо тимчасового перемир’я з 8 по 11 травня зробила у вівторок речниця Європейської комісії Анітта Хіппер.

"Абсолютно очевидно, що Росія може припинити вбивства та бомбардування будь-коли, тому немає абсолютно жодної потреби чекати до 8 травня. Вони можуть зробити це просто зараз, просто сьогодні", - сказала вона.

Речниця вказала, що "Росія має послужний список агресора, тому нам спочатку потрібно побачити та оцінити Росію за її вчинками". Вона також нагадала, що Україна вже понад місяць погодилася на безумовне припинення вогню. "Тому з нашого боку ми продовжуємо підтримувати Україну в напрямку тривалого, справедливого та всеохоплюючого миру", - наголосила Хіппер.

Говорячи про позицію Європейської комісії стосовно можливості проведення прямих переговорів між Україною та Росією, речниця нагадала, що ця позиція загальновідома. "Саме Україна має вирішити, в яких саме переговорах вона братиме участь і за яких умов", - констатувала вона.

Коментуючи на прохання журналістів можливий розвиток подій в разі припинення США зусиль, спрямованих на пошук мирного врегулювання, Хіппер наголосила, що ЄС та США "завжди сильніші разом". "Ми завжди сильніші з нашими союзниками, і нашим пріоритетом має бути постійна підтримка України, тому що це посилає правильний сигнал усім потенційним агресорам, не лише Росії в цьому випадку. Тож саме ми зосереджуємося на тому, щоб забезпечити Україні сильну позицію, ось чому ми продовжуємо збільшувати нашу військову підтримку Україні. Чим сильніша Україна на полі бою, тим сильнішою вона буде і за столом переговорів", - додала речниця Єврокомісії.