Інтерфакс-Україна
Події
14:07 29.04.2025

Єврокомісія про оголошене РФ перемир’я: Росія може припинити вбивати вже зараз, не чекаючи на 8 травня

2 хв читати
Єврокомісія про оголошене РФ перемир’я: Росія може припинити вбивати вже зараз, не чекаючи на 8 травня

В Європейській комісії констатують, що Росія може припинити вести війну проти України у будь-який час, не чекаючи на 8 травня.

Такий коментар на нещодавно зроблене російською стороною оголошення щодо тимчасового перемир’я з 8 по 11 травня зробила у вівторок речниця Європейської комісії Анітта Хіппер.

"Абсолютно очевидно, що Росія може припинити вбивства та бомбардування будь-коли, тому немає абсолютно жодної потреби чекати до 8 травня. Вони можуть зробити це просто зараз, просто сьогодні", - сказала вона.

Речниця вказала, що "Росія має послужний список агресора, тому нам спочатку потрібно побачити та оцінити Росію за її вчинками". Вона також нагадала, що Україна вже понад місяць погодилася на безумовне припинення вогню. "Тому з нашого боку ми продовжуємо підтримувати Україну в напрямку тривалого, справедливого та всеохоплюючого миру", - наголосила Хіппер.

Говорячи про позицію Європейської комісії стосовно можливості проведення прямих переговорів між Україною та Росією, речниця нагадала, що ця позиція загальновідома. "Саме Україна має вирішити, в яких саме переговорах вона братиме участь і за яких умов", - констатувала вона.

Коментуючи на прохання журналістів можливий розвиток подій в разі припинення США зусиль, спрямованих на пошук мирного врегулювання, Хіппер наголосила, що ЄС та США "завжди сильніші разом". "Ми завжди сильніші з нашими союзниками, і нашим пріоритетом має бути постійна підтримка України, тому що це посилає правильний сигнал усім потенційним агресорам, не лише Росії в цьому випадку. Тож саме ми зосереджуємося на тому, щоб забезпечити Україні сильну позицію, ось чому ми продовжуємо збільшувати нашу військову підтримку Україні. Чим сильніша Україна на полі бою, тим сильнішою вона буде і за столом переговорів", - додала речниця Єврокомісії.

Теги: #єврокомісія #перемиря

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:43 28.04.2025
Єрмак: перемир‘я потрібне не для параду, а для реального і стійкого миру

Єрмак: перемир‘я потрібне не для параду, а для реального і стійкого миру

15:33 28.04.2025
ЦПД про перемир'я Путіна на 3 дні: це маніпуляція, спроба приховати наміри продовжувати війну

ЦПД про перемир'я Путіна на 3 дні: це маніпуляція, спроба приховати наміри продовжувати війну

14:38 28.04.2025
Путін оголосив перемир'я з опівночі на 8 травня до опівночі на 11 травня

Путін оголосив перемир'я з опівночі на 8 травня до опівночі на 11 травня

13:45 28.04.2025
Єврокомісія: Росія не зацікавлена в мирі, участь північнокорейців – це "відчайдушні" пошуки допомоги

Єврокомісія: Росія не зацікавлена в мирі, участь північнокорейців – це "відчайдушні" пошуки допомоги

20:47 24.04.2025
Індія може оголосити про скасування перемир'я з Пакистаном

Індія може оголосити про скасування перемир'я з Пакистаном

15:07 23.04.2025
Єврокомісія щодо можливої відмови України від територій: Крим – це Україна

Єврокомісія щодо можливої відмови України від територій: Крим – це Україна

15:47 22.04.2025
Єврокомісія розслідує роль TikTok в анульованих президентських виборах у Румунії

Єврокомісія розслідує роль TikTok в анульованих президентських виборах у Румунії

07:27 20.04.2025
Зеленський про перемир'я Путіна: На ранок Великодня армія РФ намагалася створити загальне враження припинення вогню

Зеленський про перемир'я Путіна: На ранок Великодня армія РФ намагалася створити загальне враження припинення вогню

02:46 20.04.2025
Команда Трампа поїде до Лондона, щоб закрити питання перемир'я в Україні

Команда Трампа поїде до Лондона, щоб закрити питання перемир'я в Україні

01:42 20.04.2025
Речник ОСУВ "Хортиця" про "Великоднє перемир'я": проводимо оборонну операцію, реагуємо на атаки РФ

Речник ОСУВ "Хортиця" про "Великоднє перемир'я": проводимо оборонну операцію, реагуємо на атаки РФ

ВАЖЛИВЕ

Україні необхідно надати найпотужніші гарантії безпеки - президент ПА НАТО

Латвія передасть Україні 1,5 тис. бойових БПЛА

В чотирьох селах на Дніпропетровщині оголошено примусову евакуацію з дітьми

Збито 37 ворожих БПЛА, 47 безпілотників-імітаторів не досягли цілей, повідомляють Повітряні сили

Сили оборони вразили за добу 16 районів зосередження окупантів

ОСТАННЄ

Рух транспорту через ПП "Устилуг-Зосин" з української строни може бути ускладнено з 30 квітня через ремонт - ДМС

У ДТП з автобусом під Варшавою є постраждалі громадяни України, водій вантажівки, що врізалася у рятувальників, також українець – МЗС

Санкції не дозволяють Порошенку укласти договір про поділ майна з дружиною, тому він робить це через суд – адвокат

Влада столиці компенсує постраждалим мешканцям Святошина оренду житла на час відновлення їхніх помешкань – КМДА

Місцеві посадовці розтратили понад 90 млн грн бюджетних коштів під час закупівлі дров для потреб ЗСУ

Україні необхідно надати найпотужніші гарантії безпеки - президент ПА НАТО

СБУ затримала ще 4 підпалювачів, які виконували замовлення РФ на сході, півночі та заході України

Завод-виробник повністю замінив браковані міни й покращив їх технологію

Радбез ООН ввечері проведе засідання щодо агресії РФ проти України – МЗС

Латвія передасть Україні 1,5 тис. бойових БПЛА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА