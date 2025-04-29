Місцеві посадовці розтратили понад 90 млн грн бюджетних коштів під час закупівлі дров для потреб ЗСУ

Керівники та службові особи квартирно-експлуатаційних управлінь (КЕУ) і відділів з кількох областей та підприємці отримали підозри за розтрату понад 90 млн грн бюджетних коштів під час закупівлі дров для потреб ЗСУ, повідомляє Національна поліція України.

"До складу організації входять восьмеро осіб — керівники та службові особи квартирно-експлуатаційних управлінь та відділів з кількох областей та підприємці. Частину коштів, отриманих у злочинний спосіб, а це понад $1 млн, витратили на придбання нерухомості та раритетні авто", - повідомляє Нацполіція у вівторок на сайті.

Зі інформацією поліції, йдеться про керівника Харківського КЕУ, начальника квартирно-експлуатаційного відділу Луганська, начальників паливної групи цих підрозділів, уповноважену особу з проведення державних закупівель КЕВ та трьох фізичних осіб-підприємців.

"Фігуранти "заробляли" на закупівлі дров для потреб військових. Їх вартість була значно вищою від ринкової. При цьому, деякі підрядники купували паливну деревину в інших суб’єктів господарювання за нижчими цінами. За такою схемою учасники злочинної організації заволоділи понад 90 млн грн державних коштів", - зазначається в повідомленні.

В поліції наголошують, що частину коштів - понад $1 млн - зловмисники легалізували шляхом придбання нерухомості та іншого майна: 13 автомобілів, 2 з яких - радянські раритетні авто "ГАЗ-14 "Чайка" та "ГАЗ-3102", 18 квартир в Києві, Львові, Харкові та Івано-Франківську, 42 паркомісця у Києві, Львові та Харкові, нежитлова будівля понад 300 квадратних метрів у Харкові, земельна ділянка площею 1,5 га в Харкові.

Вісьмом учасникам злочинної організації правоохоронці оголосили підозри за ч. 1 та 2 ст. 255 (створення та участь злочинної організації), ч. 3 ст. 209 (легалізація коштів отриманих злочинним шляхом), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) КК України.

З метою забезпечення відшкодування завданих збитків на активи підозрюваних вартістю понад 36 млн грн накладено арешти.