Інтерфакс-Україна
Події
14:02 29.04.2025

Місцеві посадовці розтратили понад 90 млн грн бюджетних коштів під час закупівлі дров для потреб ЗСУ

2 хв читати
Місцеві посадовці розтратили понад 90 млн грн бюджетних коштів під час закупівлі дров для потреб ЗСУ

Керівники та службові особи квартирно-експлуатаційних управлінь (КЕУ) і відділів з кількох областей та підприємці отримали підозри за розтрату понад 90 млн грн бюджетних коштів під час закупівлі дров для потреб ЗСУ, повідомляє Національна поліція України.

"До складу організації входять восьмеро осіб — керівники та службові особи квартирно-експлуатаційних управлінь та відділів з кількох областей та підприємці. Частину коштів, отриманих у злочинний спосіб, а це понад $1 млн, витратили на придбання нерухомості та раритетні авто", - повідомляє Нацполіція у вівторок на сайті.

Зі інформацією поліції, йдеться про керівника Харківського КЕУ, начальника квартирно-експлуатаційного відділу Луганська, начальників паливної групи цих підрозділів, уповноважену особу з проведення державних закупівель КЕВ та трьох фізичних осіб-підприємців.

"Фігуранти "заробляли" на закупівлі дров для потреб військових. Їх вартість була значно вищою від ринкової. При цьому, деякі підрядники купували паливну деревину в інших суб’єктів господарювання за нижчими цінами. За такою схемою учасники злочинної організації заволоділи понад 90 млн грн державних коштів", - зазначається в повідомленні.

В поліції наголошують, що частину коштів - понад $1 млн - зловмисники легалізували шляхом придбання нерухомості та іншого майна: 13 автомобілів, 2 з яких - радянські раритетні авто "ГАЗ-14 "Чайка" та "ГАЗ-3102", 18 квартир в Києві, Львові, Харкові та Івано-Франківську, 42 паркомісця у Києві, Львові та Харкові, нежитлова будівля понад 300 квадратних метрів у Харкові, земельна ділянка площею 1,5 га в Харкові.

Вісьмом учасникам злочинної організації правоохоронці оголосили підозри за ч. 1 та 2 ст. 255 (створення та участь злочинної організації), ч. 3 ст. 209 (легалізація коштів отриманих злочинним шляхом), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) КК України.

З метою забезпечення відшкодування завданих збитків на активи підозрюваних вартістю понад 36 млн грн накладено арешти.

Теги: #розтрати #нацполіція #дрова

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:30 23.04.2025
На Київщині провели перше заняття з дайвінгу для ветеранів - Нацполіція

На Київщині провели перше заняття з дайвінгу для ветеранів - Нацполіція

16:59 23.04.2025
Викрито посадовця КЕВ, через якого закупки деревини для військових призвели до 20 млн грн збитків - Нацполіція

Викрито посадовця КЕВ, через якого закупки деревини для військових призвели до 20 млн грн збитків - Нацполіція

12:33 18.04.2025
У Львові шахраї облаштували псевдообмінник і заволоділи $50 тис. - Нацполіція

У Львові шахраї облаштували псевдообмінник і заволоділи $50 тис. - Нацполіція

14:05 15.04.2025
СБУ та Нацполіція проводять обшук в канцелярії Київської митрополії УПЦ МП – джерело

СБУ та Нацполіція проводять обшук в канцелярії Київської митрополії УПЦ МП – джерело

09:46 15.04.2025
Окупанти за 9 місяців вчинили 28 тис злочинів, з них майже 27 тис. воєнні, загинуло 57 дітей – Нацполіція

Окупанти за 9 місяців вчинили 28 тис злочинів, з них майже 27 тис. воєнні, загинуло 57 дітей – Нацполіція

15:47 11.04.2025
Поліція повідомила про підозру 18-річному буковинцю, який до смерті забив свою жінку

Поліція повідомила про підозру 18-річному буковинцю, який до смерті забив свою жінку

14:31 09.04.2025
Нацполіція з початку квітня заблокувала ще 10 каналів незаконного перетину кордону ухилянтами

Нацполіція з початку квітня заблокувала ще 10 каналів незаконного перетину кордону ухилянтами

13:35 09.04.2025
СБУ та Нацполіція затримали ще 13 підпалювачів, в тому числі іноземних, які на замовлення ворога нищили об’єкти Укрзалізниці та авто ЗСУ

СБУ та Нацполіція затримали ще 13 підпалювачів, в тому числі іноземних, які на замовлення ворога нищили об’єкти Укрзалізниці та авто ЗСУ

14:56 08.04.2025
Поліція ліквідувала злочинну групу, яка привласнила 11 млн грн на дронах для ЗСУ

Поліція ліквідувала злочинну групу, яка привласнила 11 млн грн на дронах для ЗСУ

12:44 08.04.2025
Нацполіція повідомила про підозру експосадовцю, який підбурив постачальника завищити ціну на системи виявлення безпілотників

Нацполіція повідомила про підозру експосадовцю, який підбурив постачальника завищити ціну на системи виявлення безпілотників

ВАЖЛИВЕ

Єврокомісія про оголошене РФ перемир’я: Росія може припинити вбивати вже зараз, не чекаючи на 8 травня

Україні необхідно надати найпотужніші гарантії безпеки - президент ПА НАТО

Латвія передасть Україні 1,5 тис. бойових БПЛА

В чотирьох селах на Дніпропетровщині оголошено примусову евакуацію з дітьми

Збито 37 ворожих БПЛА, 47 безпілотників-імітаторів не досягли цілей, повідомляють Повітряні сили

ОСТАННЄ

У ДТП з автобусом під Варшавою є постраждалі громадяни України, водій вантажівки, що врізалася у рятувальників, також українець – МЗС

Санкції не дозволяють Порошенку укласти договір про поділ майна з дружиною, тому він робить це через суд – адвокат

Влада столиці компенсує постраждалим мешканцям Святошина оренду житла на час відновлення їхніх помешкань – КМДА

Єврокомісія про оголошене РФ перемир’я: Росія може припинити вбивати вже зараз, не чекаючи на 8 травня

Україні необхідно надати найпотужніші гарантії безпеки - президент ПА НАТО

СБУ затримала ще 4 підпалювачів, які виконували замовлення РФ на сході, півночі та заході України

Завод-виробник повністю замінив браковані міни й покращив їх технологію

Радбез ООН ввечері проведе засідання щодо агресії РФ проти України – МЗС

Латвія передасть Україні 1,5 тис. бойових БПЛА

В чотирьох селах на Дніпропетровщині оголошено примусову евакуацію з дітьми

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА