Інтерфакс-Україна
Події
12:30 29.04.2025

Радбез ООН ввечері проведе засідання щодо агресії РФ проти України – МЗС

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Радбез ООН ввечері проведе засідання щодо агресії РФ проти України – МЗС

Рада безпеки ООН проведе у вівторок важливе засідання щодо російської агресії проти України та її триваючого терору проти цивільних людей, повідомляється в телеграм-каналі Міністерства закордонних справ України.

Засідання почнеться о 23:00 за Києвом. Воно скликане головуванням Франції в Радбезі ООН.

Глава МЗС Андрій Сибіга висловив подяку французькому колезі та другові Жану-Ноелю Барро за організацію цього засідання та тверду солідарність з Україною. "Україна віддана мирним зусиллям. Ми погодилися з пропозицією США про повне припинення вогню 49 днів тому, а Росія – ні. Це чітке свідчення, хто зацікавлений у мирі, а хто бажає продовжувати війну", — наголосив він.

Глава МЗС закликав членів Радбезу висловити рішучу підтримку крокам України до миру, чітко засудити ескалацію терору РФ проти цивільних і зайняти принципову позицію щодо необхідності посилення тиску на Москву. "Захист справедливості, суверенітету та миру має бути спільним зобов'язанням. Україна сильна — та не на самоті", — підсумував Сибіга.

 

Теги: #радбез_оон #мзс

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