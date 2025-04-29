Інтерфакс-Україна
Події
10:44 29.04.2025

Jerry Heil стане речницею від України на "Євробачення-2025"

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Співачка Jerry Heil стане речницею від України на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2025" в Базелі (Швейцарія).

"Одна з представниць України на "Євробаченні-2024", співачка й авторка пісень та членкиня Академії звукозапису GRAMMY Jerry Heil стане речницею від України на 69-му Пісенному конкурсі у Базелі. Співачка оголосить бали національного журі України 17 травня в прямому ефірі гранд-фіналу "Євробачення-2025", - йдеться в повідомленні "Суспільного".

Серед іншого, зазначається, що незабаром українська делегація вирушить до Базеля, де 3 травня на гурт Ziferblat чекає перша репетиція на сцені St. Jakobshalle. 

Як повідомлялося, "Євробачення-2025" відбудеться в Базелі. Фінал пройде в Санкт-Якоб Холі в суботу, 17 травня, півфінали – у вівторок, 13 травня, і четвер, 15 травня. Представники України - гурт Ziferblat - виступлять під №5 у першому півфіналі "Євробачення-2025".

Теги: #євробачення

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