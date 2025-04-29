Інтерфакс-Україна
Події
05:09 29.04.2025

Трамп вважає, що під час другого терміну повноважень він керує не лише США, а й усім світом – ЗМІ

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Дональд Трамп оцінює другий термін свого президентства вище ніж перший, повідомляє The Atlantic в публікації, що містить фрагменти інтерв'ю самого Трампа журналістам видання.

"Ми запитали президента, чи відрізняється його другий термін від першого. Він відповів, що так. "Першого разу мені потрібно було робити дві речі - керувати країною і виживати; у мене були всі ці нечесні хлопці, - сказав він. "А вдруге я керую країною і світом", - цитує Трампа The Atlantic.

"Протягом декількох тижнів ми чули як з Білого дому, так і ззовні, що президент розважається більше, ніж під час свого першого терміну. "Першого разу, в перші тижні, це було просто "Давайте підірвемо це місце", - сказав нам Брайан Баллард, лобіст і союзник президента. "Цього разу він підриває його з блиском в очах", - пише видання.

Коли ми переказали це спостереження Трампу по телефону, він погодився. "Мені дуже весело, враховуючи те, чим я займаюся", - сказав він. "Ви знаєте, те, що я роблю, - це дуже серйозні речі".

Як повідомлялося, команда Трампа розробляє план на наступні 100 днів. Адміністрація США планує зосередитися на торговельних угодах та мирних переговорах. Тим часом рейтинг схвалення діяльності Трампа в американському суспільстві знизився до 41 відсотка – що гірше за його ж рейтинг після 100 днів першого президентського терміну.

Джерело: https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2025/06/trump-second-term-comeback/682573/

Теги: #оцінка #трамп #каденція #сша

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