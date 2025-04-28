Рада у вівторок розгляне законопроєкт щодо воєнних злочинів проти дітей

Український парламент у вівторок, 29 квітня, планує розглянути у першому читанні законопроєкт №12170 щодо доповнення Кримінального кодексу окремими положеннями, що стосуються воєнних злочинів проти дітей, повідомила заступник голови Верховної Ради Олена Кондратюк.

"Ми бачимо, як часто росія почала використовувати наших дітей для підпалів чи підривів авто, мінування, вибухів. Мусимо упереджувати такі випадки. За вербування дітей треба вводити кримінальне покарання", - цитує Кондратюк пресслужба Верховної Ради.

За словами віцеспікерки, ідеться про доповнення ст. 438 Кримінального Кодексу України окремими положеннями щодо злочинів депортації, незаконного переміщення, невиправданої затримки репатріації дітей під час війни, вербування та використання дитини у військових цілях.

Крім цього віцеспікерка заявила про необхідність покарання для тих людей, які задіяні у викраденні та перевихованні українських дітей.

"Доповнення Кримінального Кодексу окремими положеннями щодо дітей - це ще один шлях, щоб покарати не тільки тих, хто вивозить, викрадає наших дітей, але й тих, хто всупереч міжнародним конвенціям не дає їм повернутися додому. Юридичною мовою це називається "невиправдана затримка репатріації", - наголосила Кондратюк.

На думку політика, покарання винних у злочинах проти українських дітей запобігатиме повторенню таких правопорушень.

"Коли ми звертаємося до наших міжнародних партнерів з проханням допомогти повернути наших дітей - дуже дивно виглядає, що у нас самих немає відповідних виокремлених пунктів у внутрішньому законодавстві. Між тим, покарання винних є одним із найважливіших засобів, які нині є в розпорядженні України, щоб запобігти повторенню таких злочинів. Ми маємо використовувати цей інструмент на повну", - підкреслила віцеспікерка.

Кондратюк є співавторкою законопроєкту №12170 та курує парламентський трек президентської ініціативи з повернення депортованих українських дітей BringKidsBackUA.

Як повідомляє офіційний портал "Діти війни", Росія депортувала, викрала або незаконно перемістила 19546 українських дітей. Проти переміщених дітей РФ вчиняє злочини індоктринації та мілітаризації, тобто позбавлення національної ідентичності та виховання у мілітарному дусі.

Як повідомлялось, законопроэкт №12170 про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за незаконне переміщення, депортацію, невиправдану затримку репатріації дитини, вербування та використання дитини у військових цілях представником іноземної держави зареєстровано у Верховній Раді 31 жовтня 2024 р.