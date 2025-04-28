Інтерфакс-Україна
Події
15:33 28.04.2025

ЦПД про перемир'я Путіна на 3 дні: це маніпуляція, спроба приховати наміри продовжувати війну

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ЦПД про перемир'я Путіна на 3 дні: це маніпуляція, спроба приховати наміри продовжувати війну
Фото: ЦПД

У Центрі протидії дезінформації (ЦПД) Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) відреагували на заяви Кремля щодо перемир'я з 8 до 11 травня 2025р.

"Чому не повне та всеосяжне припинення вогню? Все, що не є всеосяжним припиненням вогню є російською маніпуляцією в інформаційних та військових цілях, спробою приховати наміри продовжувати війну", - написав керівник ЦПД Андрій Коваленко у телеграмі у понеділок.

Як повідомлялося з посиланням на росЗМІ, Путін оголосив перемир'я з опівночі на 8 травня до опівночі на 11 травня. "За рішенням верховного головнокомандувача збройних сил Російської Федерації Володимира Путіна, з огляду на гуманітарні міркування, у дні 80-ї річниці Перемоги - з нуля годин з 7 на 8 травня до нуля годин з 10 на 11 травня - російська сторона оголошує перемир'я. На цей період зупиняються всі бойові дії", - наводять росЗМІ повідомлення Кремля.

Теги: #путін #перемиря #війна #цпд

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