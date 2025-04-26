Інтерфакс-Україна
Події
15:33 26.04.2025

Сибіга і Барро обговорили наступні кроки у мирному процесі

1 хв читати
Сибіга і Барро обговорили наступні кроки у мирному процесі
Фото: https://x.com/andrii_sybiha/status/1916102496008761590

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та очільник зовнішньополітичного відомства Франції Жан Ноэль-Барро на зустрічі у Римі обговорити мирний процес та скоординували подальші кроки, повідомив очільник українського МЗС.

"Приємно було поспілкуватися з Жаном Ноэль-Барро після зустрічі наших лідерів і обговорити мирний процес після наших переговорів у Лондоні. Я відзначив успішне головування Франції в Раді Безпеки ООН - ми скоординували наступні кроки", - написав Сибіга у соціальній мережі Х у суботу.

"Франція твердо стоїть на нашому боці, і ми це дуже цінуємо", додав Сибіга.

Теги: #сибіга #барро

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:08 26.04.2025
Сибіга провів зустріч із главою МЗС Норвегії

Сибіга провів зустріч із главою МЗС Норвегії

22:52 25.04.2025
Сибіга зустрівся з главою МЗС Уругваю Лубеткіним, обговоривши підтримку України та програму BringKidsBack

Сибіга зустрівся з главою МЗС Уругваю Лубеткіним, обговоривши підтримку України та програму BringKidsBack

21:54 25.04.2025
Сибіга вшанував Папу Франциска у Ватикані, українська делегація візьме участь у поминальній месі

Сибіга вшанував Папу Франциска у Ватикані, українська делегація візьме участь у поминальній месі

20:32 25.04.2025
Сибіга провів у Римі зустріч з італійськими парламентарями

Сибіга провів у Римі зустріч з італійськими парламентарями

17:41 25.04.2025
Сибіга обговорив з генсеком Ради Європи прогрес у створенні Спецтрибуналу зі злочину агресії проти України

Сибіга обговорив з генсеком Ради Європи прогрес у створенні Спецтрибуналу зі злочину агресії проти України

13:40 25.04.2025
Сибіга вже вирушив до Італії, згодом буде більш повна інформація про склад делегації на прощання з Папою Римським

Сибіга вже вирушив до Італії, згодом буде більш повна інформація про склад делегації на прощання з Папою Римським

13:53 24.04.2025
Голови МЗС України та ПАР обговорили розширення двостороннього партнерства

Голови МЗС України та ПАР обговорили розширення двостороннього партнерства

09:29 24.04.2025
Сибіга про масовану нічну атаку: Саме Росія, а не Україна, є перешкодою до миру

Сибіга про масовану нічну атаку: Саме Росія, а не Україна, є перешкодою до миру

16:57 22.04.2025
Сибіга подякував Новій Зеландії за рішення розширити військову підтримку України

Сибіга подякував Новій Зеландії за рішення розширити військову підтримку України

16:09 22.04.2025
МЗС Франції: запропоноване Путіним "перемир'я" - це маркетингова операція з бомбою в руці

МЗС Франції: запропоноване Путіним "перемир'я" - це маркетингова операція з бомбою в руці

ВАЖЛИВЕ

Зеленський і Трамп обговорили кроки для наближення миру – ЗМІ

ЗСУ продовжують операцію на Курщині, заяви Кремля не відповідають дійсності – Генштаб ЗСУ

Продовження зустрічі Зеленського та Трампа не було - джерело

Зеленський про зустріч з Трампом: має потенціал стати історичною, якщо досягнемо спільних результатів

Зеленський і Трамп домовилися продовжити переговори - Никифоров

ОСТАННЄ

Кількість поранених через ворожі обстріли Донеччини зросла до 8 людей - прокуратура

Зеленський зустрівся зі Стармером у резиденції посла Великої Британії в Італії

Єрмак висловив вдячність керівниці апарату Білого дому та раднику президента США "за конструктивну роботу"

Зеленський і Трамп обговорили кроки для наближення миру – ЗМІ

Збій у онлайн-сервісах у суботу стався через знеструмлення будівлі хмарного провайдера De Novo - гендиректор компанії

ЗСУ продовжують операцію на Курщині, заяви Кремля не відповідають дійсності – Генштаб ЗСУ

Продовження зустрічі Зеленського та Трампа не було - джерело

Рютте у Вашингтоні обговорював, зокрема, питання "справедливого і тривалого завершення війни проти України"

Троє цивільних загинуло, семеро зазнали поранень на Донеччині через ворожі обстріли у суботу

Трамп повертається в США з Риму – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА