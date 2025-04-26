Сибіга і Барро обговорили наступні кроки у мирному процесі

Фото: https://x.com/andrii_sybiha/status/1916102496008761590

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та очільник зовнішньополітичного відомства Франції Жан Ноэль-Барро на зустрічі у Римі обговорити мирний процес та скоординували подальші кроки, повідомив очільник українського МЗС.

"Приємно було поспілкуватися з Жаном Ноэль-Барро після зустрічі наших лідерів і обговорити мирний процес після наших переговорів у Лондоні. Я відзначив успішне головування Франції в Раді Безпеки ООН - ми скоординували наступні кроки", - написав Сибіга у соціальній мережі Х у суботу.

"Франція твердо стоїть на нашому боці, і ми це дуже цінуємо", додав Сибіга.