Інтерфакс-Україна
Події
12:15 26.04.2025

У Львові поліція затримала 64-річного чоловіка, якого підозрюють у крадіжці грошей та коштовностей на 20 млн грн

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У Львові поліція затримала 64-річного чоловіка, якого підозрюють у крадіжці грошей та коштовностей на 20 млн грн

Працівники поліції затримали у Львові 64-річного місцевого жителя, якого підозрюють у крадіжці сейфа з валютою і коштовностями на суму майже 20 млн грн, інформує відділ комунікації головного управління Нацполіції у Львівській області.

Згідно з повідомленням, до поліції звернувся 62-річний житель Львова і розповів, що з його квартири на вулиці Героїв Майдану викрали переносний сейф з грішми, коштовностями та іншими цінними речами.

"Як встановили правоохоронці, зловмисник шляхом підбору ключа проник у квартиру, викрав з неї переносний металевий сейф, а потім, підібравши до нього ключ, викрав понад 200 тисяч доларів, понад 220 тисяч євро, ювелірні вироби та інші цінні речі на загальну суму майже 20 мільйонів гривень", – йдеться у повідомленні поліції.

Працівники поліції вивчили записи камер відеоспостереження системи "Безпечна Львівщина", встановили місце перебування зловмисника та затримали його. Ним виявився 64-річний львів’янин. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

"Під час обшуку за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили та вилучили викрадені грошові кошти та цінності й речові докази причетності зловмисника до вчинення злочину", – зазначено у повідомленні поліції Львівської області.

Слідчі за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч.5 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Теги: #львів #крадіжка #поліція

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