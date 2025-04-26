Інтерфакс-Україна
Події
08:07 26.04.2025

Окупанти за добу втратили 1110 осіб та 145 од. автотехніки

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Окупанти за добу втратили 1110 осіб та 145 од. автотехніки
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони за добу ліквідували 1110 окупантів, 8 танків, 5 бронемашини, 70 артсистеми, 118 БПЛА, а також 145 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Телеграмі ранком суботи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.04.25 орієнтовно склали особового складу ‒ близько 947610 (+1110) осіб, танків ‒ 10711(+8) од, бойових броньованих машин ‒ 22320 (+5) од, артилерійських систем – 26965 (+70) од, РСЗВ – 1372 (+0) од, засоби ППО ‒ 1145 (+1) од, літаків – 370 (+0) од, гелікоптерів – 335 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 33897 (+118), крилаті ракети ‒ 3196 (+0), кораблі/катери ‒ 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 46051 (+145) од, спеціальна техніка ‒ 3860 (+0)", - повідомляється в ранковому зведенні.

Дані уточнюються.

 

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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