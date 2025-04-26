В США звинуватили суддю з Вісконсина у перешкоджанні імміграційному арешту - ЗМІ

Федеральна влада США висунула звинувачення судді округу Мілуокі штату Вісконсина Ханні Дуган у перешкоджанні імміграційному арешту чоловіка, якого намагалися затримати агенти без судового ордера на тлі жорсткої імміграційної політики адміністрації Дональда Трампа, повідомляє Reuters.

Згідно з матеріалами слідства, 18 квітня Дуган завадила агентам затримати Едуардо Флореса-Руїса, якого обвинувачували у побитті.

"Імміграційні агенти, що діяли без судового ордера, прибули до будівлі суду, де Дуган порадила їм звернутися до голови суду, а потім дозволила Флоресу-Руїсу з адвокатом вийти через службовий вихід. Його заарештували біля будівлі суду після короткої погоні", - йдеться в повідомленні.

Дуган пред’явили звинувачення у перешкоджанні державному розслідуванню і переховуванні особи з метою уникнення арешту. Вона ненадовго з’явилася у федеральному суді в Мілуокі, після чого була відпущена. Слухання про визнання вини призначене на 15 травня.

У Міністерстві юстиції заявили, що ніхто, зокрема судді, не має права перешкоджати роботі імміграційних органів.

Джерело: https://www.reuters.com/world/us/fbi-director-says-arrested-judge-obstructing-immigration-operation-2025-04-25/