Шведський центр європейського майбутнього відкриється у Київській школі економіки

Київська школа економіки (KSE) та Швеція створюють Шведський центр європейського майбутнього, який підтримуватиме інтеграційні процеси України до Європейського Союзу, повідомляє президент університету "Київська школа економіки" (КШЕ, KSE) Тимофій Милованов на сторінці в Х.

Центр стане платформою для викладання, досліджень та інформування про політику вступу до ЄС, і в ньому працюватимуть шведські професори та міжнародні експерти.

Міністр розвитку та зовнішньої торгівлі Швеції Бенджамін Дуса відвідав Київську школу економіки, щоб оголосити про запуск нової ініціативи та поспілкуватися зі студентами.

"Фінансування у розмірі 2,5 млн доларів США забезпечить високі зарплати для викладачів і дослідників, а також залучення шведських експертів. Цей проект є продовженням багаторічної співпраці з Міністерством закордонних справ Швеції, Sida, Стокгольмською школою економіки та SITE, яка триває з 1996 року", йдеться в повідомленні.

Джерела: https://x.com/mylovanov/status/1915886961015091362?s=46

https://x.com/mylovanov/status/1915886964206899257?s=46

https://x.com/mylovanov/status/1915886966010204193?s=46