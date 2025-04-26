Інтерфакс-Україна
Події
02:23 26.04.2025

Шведський центр європейського майбутнього відкриється у Київській школі економіки

1 хв читати

Київська школа економіки (KSE) та Швеція створюють Шведський центр європейського майбутнього, який підтримуватиме інтеграційні процеси України до Європейського Союзу, повідомляє президент університету "Київська школа економіки" (КШЕ, KSE) Тимофій Милованов на сторінці в Х.

Центр стане платформою для викладання, досліджень та інформування про політику вступу до ЄС, і в ньому працюватимуть шведські професори та міжнародні експерти.

Міністр розвитку та зовнішньої торгівлі Швеції Бенджамін Дуса відвідав Київську школу економіки, щоб оголосити про запуск нової ініціативи та поспілкуватися зі студентами.

"Фінансування у розмірі 2,5 млн доларів США забезпечить високі зарплати для викладачів і дослідників, а також залучення шведських експертів. Цей проект є продовженням багаторічної співпраці з Міністерством закордонних справ Швеції, Sida, Стокгольмською школою економіки та SITE, яка триває з 1996 року", йдеться в повідомленні.

Джерела: https://x.com/mylovanov/status/1915886961015091362?s=46

https://x.com/mylovanov/status/1915886964206899257?s=46

https://x.com/mylovanov/status/1915886966010204193?s=46

Теги: #швеція #кше

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:34 18.04.2025
Швеція планує профінансувати інноваційні напрями в сфері оборони, перелік обговорюється

Швеція планує профінансувати інноваційні напрями в сфері оборони, перелік обговорюється

00:44 16.04.2025
МЗС Швеції: Це не дії країни, яка прагне миру

МЗС Швеції: Це не дії країни, яка прагне миру

13:44 15.04.2025
Швеція не знайшла свідчень навмисного пошкодження у 2024 р. підводних кабелів судном під прапором КНР

Швеція не знайшла свідчень навмисного пошкодження у 2024 р. підводних кабелів судном під прапором КНР

16:35 10.04.2025
Швеція за останній місяць надала Україні зобов’язання на понад 3 млрд євро - міністр оборони

Швеція за останній місяць надала Україні зобов’язання на понад 3 млрд євро - міністр оборони

21:29 31.03.2025
Зеленський подякував Швеції за новий найбільший оборонний пакет

Зеленський подякував Швеції за новий найбільший оборонний пакет

15:05 31.03.2025
Швеція оголосила пакет допомоги Україні в $1,6 млрд

Швеція оголосила пакет допомоги Україні в $1,6 млрд

12:30 29.03.2025
Швеція надасть 7,2 млн євро на розмінування та дрони для України

Швеція надасть 7,2 млн євро на розмінування та дрони для України

23:37 26.03.2025
Оголошено про найбільший план військового переозброєння Швеції - міністр оборони Швеції

Оголошено про найбільший план військового переозброєння Швеції - міністр оборони Швеції

13:39 21.03.2025
Літаки ДРЛВ Saab 340 передадуть Україні зі Швеції після "певної підготовки" F-16 – ЗМІ

Літаки ДРЛВ Saab 340 передадуть Україні зі Швеції після "певної підготовки" F-16 – ЗМІ

19:24 20.03.2025
Прем'єр Швеції не вважає ризикованим закупівлі озброєнь у США

Прем'єр Швеції не вважає ризикованим закупівлі озброєнь у США

ВАЖЛИВЕ

Україна намагатиметься досягти згоди США продати необхідну кількість "Петріотів" – Зеленський

Зеленський: Найближчими днями можуть відбутися дуже вагомі зустрічі, які повинні наблизити тишу для України

Російским ударом по Павлограду знищена база "Госпітальєрів"

Європа висунула контрпропозиції до мирної угоди: Україна отримує гарантії безпеки від США, територіальні питання вирішуватимуться після безумовної тиші

Зеленський вшанував пам'ять загиблих в результаті російського удару у ніч на 24 квітня

ОСТАННЄ

Президент Литви назвав визнання Криму російським "бомбою уповільненої дії" - ЗМІ

Кропивницький зазнав чергової дронової атаки, пошкоджено складські приміщення - ОВА

Трамп під час свого візиту в Рим заявив про близькість угоди між Росією та Україною і закликав до негайного припинення кровопролиття

Україна стала "легкою мішенню" для російських хакерів після згортання допомоги США - ЗМІ

Шмигаль: Україна очікує понад 39 млрд доларів бюджетної підтримки в 2025 році

Зеленський переконаний, що українці повернуть окуповані території і застеріг іноземців від інвестування в РФ

РФ, Іран, КНДР та КНР створили антиамериканську коаліцію, Україна є індикатором цього - Зеленський

Зеленський разом з представниками іноземних держав відвідав місце удару по Києву, де загинули 12 осіб й вшанував пам’ять загиблих

Сибіга зустрівся з главою МЗС Уругваю Лубеткіним, обговоривши підтримку України та програму BringKidsBack

Трамп закликав до негайного підписання угоди між Україною та США щодо рідкоземельних металів й заявив про прогрес у мирній угоді з РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА