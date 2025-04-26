Інтерфакс-Україна
Події
01:27 26.04.2025

Трамп під час свого візиту в Рим заявив про близькість угоди між Росією та Україною і закликав до негайного припинення кровопролиття

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Прибувши до Риму разом з дружиною на похорон Папи Римського Франциска, президент США Дональд Трамп через свою сторінку в соціальній мережі Truth Social повідомив, що переговори між Росією та Україною наближаються до завершення.

За його словами, більшість основних пунктів угоди вже узгоджено, і обидві сторони готові до зустрічі на найвищому рівні, щоб "завершити її".

"Вони дуже близькі до угоди, і зараз обидві сторони повинні зустрітися на дуже високому рівні, щоб "завершити її". Ми будемо там, де це буде необхідно, щоб допомогти сприяти ЗАВЕРШЕННЮ цієї жорстокої і безглуздої війни! Зупиніть кровопролиття, ЗАРАЗ " – написав Трамп.

Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/114400805703099287

Теги: #рф #угода #сша

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