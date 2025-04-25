Інтерфакс-Україна
Події
15:17 25.04.2025

Парламент Австрії ухвалив резолюцію на підтримку повернення українських дітей, яких викрала Росія - Єрмак

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Парламент Австрії ухвалив резолюцію на підтримку повернення українських дітей, яких викрала Росія - Єрмак

У п'ятницю, 25 квітня, парламент Австрії одноголосно ухвалив резолюцію на підтримку захисту та повернення українських дітей, яких депортувала або примусово перемістила Росія, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"У документі всі чотири провідні партії Австрії закликають до продовження роботи на всіх рівнях — для повернення викрадених дітей, притягнення винних до відповідальності та захисту українських дітей відповідно до Конвенції ООН про права дитини", - написав Єрмак у телеграм-каналі.

За його словами, це важливий сигнал солідарності, за який Україна щиро вдячна австрійським партнерам.

Теги: #єрмак #австрія #діти #резолюція

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