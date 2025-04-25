В РФ підірвали заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу - соцмережі

В підмосковній Балашисі підірвали заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу РФ Ярослава Москалика, повідомляють російські соцмережі.

Вибух стався о 10:40, коли військовий проходив повз припаркований біля будинку "Фольксваген Гольф". Тіло відкинуло на кілька метрів. Повідомляють також про загибель водія.

Офіційні росЗМІ пишуть лише про вибух, який стався через вибуховий пристрій.