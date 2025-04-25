Інтерфакс-Україна
Події
12:34 25.04.2025

В РФ підірвали заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу - соцмережі

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В РФ підірвали заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу - соцмережі

В підмосковній Балашисі підірвали заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу РФ Ярослава Москалика, повідомляють російські соцмережі.

Вибух стався о 10:40, коли військовий проходив повз припаркований біля будинку "Фольксваген Гольф". Тіло відкинуло на кілька метрів. Повідомляють також про загибель водія.

Офіційні росЗМІ пишуть лише про вибух, який стався через вибуховий пристрій.

Теги: #військовий #підрив #московська_область #ярослав_москалик

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