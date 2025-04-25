Інтерфакс-Україна
Події
06:38 25.04.2025

Канада завжди підтримуватиме Україну у боротьбі за демократію та територіальну цілісність – Фріланд

1 хв читати

Канада завжди демонструватиме солідарність з українцями, які боронять територіальну цілісність й суверенітет своєї країни, заявила міністерка транспорту Канади Христя Фріланд.

"Володимир Путін - воєнний злочинець. Його останні жорстокі удари по Києву вимагають найрішучішого засудження. Канада завжди підтримуватиме хоробрий український народ у його боротьбі за демократію та територіальну цілісність", - написала Фріланд в соцмережі Х.

Вона додала, що "Путін може й мусить програти, й він - програє". "Україна може й мусить перемогти, й вона – переможе", - наголосила міністерка.

Також ЗС Канади запевнили в подальшій підтримці України у протистоянні російської агресії.

"Десять років тому Канада оголосила про свій намір підтримувати Україну проти її незаконної окупації Росією. З 2015 року Збройні Сили Канади допомагають Збройним Силам України у захисті їхньої батьківщини і обіцяють залишитись відданими у своїй підтримці!", - йдеться у дописі на сторінці канадської тренувальної місії UNIFIER у соцмережі Х.

Джерела: https://x.com/cafreeland/status/1915471549013823852

https://x.com/CAFwithUkraine/status/1915290106203889983

Теги: #підтримка #канада

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:03 23.04.2025
Норвегія внесе новий внесок у 2,4 мільярда норвезьких крон до Фонду допомоги Світового банку для України

Норвегія внесе новий внесок у 2,4 мільярда норвезьких крон до Фонду допомоги Світового банку для України

13:01 19.04.2025
Пожежа пошкодила споруди українського етнографічного музею на схід від Едмонтона в Канаді – ЗМІ

Пожежа пошкодила споруди українського етнографічного музею на схід від Едмонтона в Канаді – ЗМІ

07:35 19.04.2025
Прем’єр Канади назвав Китай головною загрозою для країни та закликав до протидії зовнішньому втручанню

Прем’єр Канади назвав Китай головною загрозою для країни та закликав до протидії зовнішньому втручанню

01:42 19.04.2025
Консервативна партія Канади передасть Україні заморожені російські активи на суму $22 млрд

Консервативна партія Канади передасть Україні заморожені російські активи на суму $22 млрд

05:34 18.04.2025
Законопроєкт про санкції проти китайських компаній, які підтримують РФ подано на розгляд Конгресу США - Маркарова

Законопроєкт про санкції проти китайських компаній, які підтримують РФ подано на розгляд Конгресу США - Маркарова

17:29 16.04.2025
ГУР отримало вертоліт Sikorsky S-76A для здійснення медичної евакуації

ГУР отримало вертоліт Sikorsky S-76A для здійснення медичної евакуації

05:37 15.04.2025
Демократи в Конгресі США представили законопроєкт про підтримку України і жорсткі санкції проти РФ – ЗМІ

Демократи в Конгресі США представили законопроєкт про підтримку України і жорсткі санкції проти РФ – ЗМІ

21:36 13.04.2025
Світові лідери засуджують ракетну атаку РФ на Суми

Світові лідери засуджують ракетну атаку РФ на Суми

20:41 10.04.2025
Зеленському представили можливий обсяг фінансування підтримки громад

Зеленському представили можливий обсяг фінансування підтримки громад

10:09 10.04.2025
Прем'єр Канади заявив про готовність негайно розпочати діалог зі США стосовно мит

Прем'єр Канади заявив про готовність негайно розпочати діалог зі США стосовно мит

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Попередньо росіяни використали ракету виробництва КНДР, якщо це підтвердиться, то це буде доказом союзу РФ та Пхеньяна

Частка загиблих в бою в українській армії нижча за російську – Зеленський

В українській армії зараз близько 800 або 600 тис. добровольців – Зеленський

Україна надавала звіти США, завдяки яким були покращені технічні характеристики зброї - Зеленський

Пасажир потрапив під поїзд на ст. "Хрещатик" київського метро, три станції закриті на вхід

ОСТАННЄ

25 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ОККО Group планує запустити на повну біоетанольний завод у ІІІ кв.-2026 – СЕО

США будуть світовим лідером з освоєння мінеральних ресурсів морського дна, переконаний Рубіо

K41 Community Fund повідомив про викуп заводу Ріхерта на Подолі в Києві

Шмигаль зустрівся з прем’єркою Ліхтенштейну, говорили про санкції для РФ та заморожені активи

АМКУ надав рекомендації 160 виробникам і імпортерам ліків щодо роботи з дистрибьютерами

Ворог завдав п'ять ударів з БпЛА по Харкову, пошкоджені приватні будинки – мер

Зеленський: під прикриттям масованого удару росіяни намагалися розвивати штурмові дії, зокрема, на покровському напрямку, отримали відсіч

МАГАТЕ повідомляє про перепади потужностей на АЕС України

У Харкові удари ворожих БпЛА спровокували пожежі на території підприємств - мер

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА