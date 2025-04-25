Канада завжди підтримуватиме Україну у боротьбі за демократію та територіальну цілісність – Фріланд

Канада завжди демонструватиме солідарність з українцями, які боронять територіальну цілісність й суверенітет своєї країни, заявила міністерка транспорту Канади Христя Фріланд.

"Володимир Путін - воєнний злочинець. Його останні жорстокі удари по Києву вимагають найрішучішого засудження. Канада завжди підтримуватиме хоробрий український народ у його боротьбі за демократію та територіальну цілісність", - написала Фріланд в соцмережі Х.

Вона додала, що "Путін може й мусить програти, й він - програє". "Україна може й мусить перемогти, й вона – переможе", - наголосила міністерка.

Також ЗС Канади запевнили в подальшій підтримці України у протистоянні російської агресії.

"Десять років тому Канада оголосила про свій намір підтримувати Україну проти її незаконної окупації Росією. З 2015 року Збройні Сили Канади допомагають Збройним Силам України у захисті їхньої батьківщини і обіцяють залишитись відданими у своїй підтримці!", - йдеться у дописі на сторінці канадської тренувальної місії UNIFIER у соцмережі Х.

Джерела: https://x.com/cafreeland/status/1915471549013823852

https://x.com/CAFwithUkraine/status/1915290106203889983