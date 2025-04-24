Посольство Великої Британії та "Укрпошта" презентували спеціальну марку "Британія та Україна: 100 років партнерства"

Посольство Великої Британії в Україні та "Укрпошта" випустили спеціальну марку "Британія та Україна: 100 років партнерства" в рамках проєкту "Власна марка".

"Дуже приємно випускати марку разом з нашими стратегічними партнерами… Варто відзначити, що перша марка у світі з’явилася 1 травня 1840 року в Британії. Це країна, що розпочала традицію марок… І сьогодні Британія - це наш основний партнер, країна, що підтримує нас та допомагає нам", - сказав генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський під час урочистої церемонії спецпогашення марки в Києві.

Тимчасово повірена у справах Великої Британії Шарлотта Сюрен висловила співчуття у зв’язку з черговою смертоносною атакою РФ по Україні вночі.

"Я дуже рада представити сьогодні цю особливу марку та конверт, присвячені сторічному партнерству між Україною та Великою Британією. Дизайн марки базується на офіційному дизайні сторічного партнерства. Тут зображені: соняшник - представляє Україну, троянда - Англію, нарцис - Уельс, будяк - Шотландію, льон - Північну Ірландію", - зазначила вона.

Сюрен подякувала "Укрпошті" за підтримку ідеї посольства Великої Британії випустити марку, щоб відзначити особливе партнерство між країнами. Вона нагадала, що майже 100 днів тому прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент України Володимир Зеленський підписали у Києві історичну угоду про 100-річне партнерство.

"Не тільки партнерство нас об’єднує, британці пишаються тим, що можуть називати себе вашими друзями. Не лише сьогодні, але і в майбутньому. Одним із таких прикладів дружби є проєкт з побудови зв’язків між школами Британії та України. Прем'єр-міністр запустив його у київській школі №219, що тепер має тісний зв’язок зі школою Всіх Святих у Ліверпулі", - розповіли у посольстві.

Учні школи №219 були присутні на заході. По завершенню урочистої церемонії спецпогашення марки вони залишили на поштових листівках свої вітання з України для прем'єр-міністра Великої Британії, міністра закордонних справ Девіда Ламмі та англійських друзів. Два із 100 навчальних закладів, які беруть участь у проєкті з побудови партнерств між школами двох країн.

"Ви всі - майбутнє України та майбутнє українсько-британських відносин. Маємо надію, що ця співпраця буде плідною", - додала Сюрен.

Заступник міністра закордонних справ Олександр Міщенко наголосив на важливості міжнародної підтримки України зараз, відзначивши провідну роль у цьому процесі Великої Британії.

"Угода, яка сьогодні ототожнюється цією маркою, є документальним свідченням того, що Британія сприймає нас як друга, партнера, і надає нам все необхідне для перемоги. Щиро вдячні Великій Британії, уряду та народу", - підкреслив він.