РФ завдала удари по Києву "в дуже невдалий час", заявив Трамп

Президент США Дональд Трамп висловив невдоволення ударами РФ по Києву в ніч на четвер, відзначивши, що вони були завдані невчасно, і закликав до укладання мирної угоди.

"Я не задоволений російськими ударами по Києву. Це не потрібно, і дуже невдалий час. Володимире, стоп! 5000 солдатів щотижня гине. Давайте укладемо мирну угоду!" - написав Трамп на платформі Truth Social в четвер.

Як повідомлялося, внаслідок комбінованої атаки на Київ із застосуванням БпЛА та балістичних ракет в четвер, 24 квітня, загинуло 8, постраждало 77 людей, серед яких діти, 44 людини госпіталізовані.