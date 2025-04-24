Інтерфакс-Україна
Події
11:31 24.04.2025

ОБСЄ скликає спеціальну постійну раду через атаки Росії на цивільне населення України

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ОБСЄ скликає спеціальну постійну раду через атаки Росії на цивільне населення України

Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) скликає спеціальну постійну раду у відповідь на триваючі атаки РФ на цивільне населення України, повідомила міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен.

"Росія продовжує націлюватися на цивільне населення, не виявляючи справжньої зацікавленості в досягненні миру. Сьогодні ми збираємо спеціальну постійну раду у відповідь на триваючі напади на населені пункти в Україні", - написала вона в соцмережі Х в четвер.

Волтонен наголосила, що необхідно забезпечити відповідальність Росії для досягнення справедливого та тривалого миру.

1 січня 2025 року Фінляндія перебрала на себе головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Як повідомлялося, внаслідок комбінованої атаки на Київ із застосуванням БпЛА та балістичних ракет в четвер, 24 квітня, загинуло 8, постраждало 77 людей, серед яких діти, 44 людини госпіталізовані.

Теги: #обсє #ракетні_удари #спецзасідання

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