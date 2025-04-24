Кількість постраждалих у Києві зросла до 77, загинуло 8 людей

Фото: ДСНС Києва

В результаті російського нічного удару по Києву у столиці постраждали 77 людей, повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Триває пошуково-рятувальна операція, розбирають завали в двох будинках у Святошинському районі. Наразі підтверджена загибель 8 людей. 77 людей звернулися за допомогою до медиків. 31 постраждалий перебуває в стаціонарах лікарень", - написав Кличко в телеграм-каналі.

Загалом у столиці внаслідок нічної атаки пошкоджено 12 будівель.

"Місто надає допомогу мешканцям пошкоджених житлових будинків. У Святошинському районі розгорнули пункт підтримки постраждалих", - додав мер.

Раніше було відомо про 70 постраждалих, повідомлялося про 9 загиблих.