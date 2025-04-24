Кількість загиблих внаслідок ракетно-дронової атаки ворога на Київ зросла до дев'яти - ДСНС

Фото: https://www.facebook.com/DSNSKyiv/?locale=uk_UA

За попередніми даними, дев'ять людей загинули , 63 постраждали, 42 госпіталізовано, з них 6 дітей, повідомляє станом на 6:05 ранку ДСНС.

" Сталися руйнування в житлових будинках: тривають пошуки людей під завалами. Виникли пожежі в гаражах, адмінбудівлі, нежитлових будівлях. Через падіння уламків горіли авто та суха трава. Вогнеборці ліквідували загоряння. Наразі у 5 районах столиці триває ліквідація наслідків нічного обстрілу. Працюють психологи та кінологи ДСНС", - йдеться у повідомленні телеграм-каналу служби.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/41679