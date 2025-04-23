Інтерфакс-Україна
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17:38 23.04.2025

"Укрзалізниця" впровадить європейську систему управління залізничним рухом ERTMS

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"Укрзалізниця" впровадить європейську систему управління залізничним рухом ERTMS

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) впроваджує Європейську систему управління залізничним рухом European Rail Traffic Management System (ERTMS), складовою якої є сучасна система мобільного зв'язку для залізничного транспорту - FRMCS, повідомили у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК).

Впровадження ERTMS вимагають питання збільшення пропускної спроможності прикордонних переходів, підвищення рівня технічного та технологічного розвитку залізничної мережі, інтеграція залізничного транспортного комплексу до транспортної мережі Європейського Союзу - загальноєвропейської мультимодальної Транс’європейської транспортної мережі (TEN-T), повідомили у НКЕК у відповідь на запит інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна".

"Це (впровадження ERTMS - ІФ-У) дозволить створити пан’європейську мережу радіозв’язку для пасажирських і вантажних поїздів, які могли б рухатись через кордони країн без необхідності встановлення будь-якої іншої національної системи радіозв’язку", - йдеться у відповіді члена НКЕК Олександра Бісюка.

Впровадження системи дозволить підвищити безпеку перевезень завдяки стабільному зв’язку між поїздами та диспетчерами, зменшить затримку при передачі сигналів, створить можливість керувати рухом поїздів у реальному часі, уточнили в НКЕК.

"Мережа радіозв’язку залізничного транспорту (FRMCS) призначена для задоволення технологічних потреб АТ "Укрзалізниця" у частині забезпечення функціонування поїздного, станційного, ремонтно-оперативного радіозв’язку, системи управління рухом поїздів, а також у перспективі – бортового та приколійного відеоспостереження, мультимедійних технологічних відеопотоків (відеодані від дверей поїзда, відеодані із залізничного переїзду, до якого наближається поїзд) тощо", - пояснив регулятор.

Впровадження мережі радіозв’язку залізничного транспорту України передбачає побудову інфраструктури мережі FRMCS виключно вздовж залізничних колій на територіях залізничних станцій (головні, станційні), а також вздовж залізничних колій, що з’єднують такі станції, сказано у відповіді регулятора.

У результаті плідної співпраці фахівців НКЕК, "Українського державного центру радіочастот", "Укрзалізниця", Генерального штабу Збройних Сил України у 2024 році ініційовано виділення смуг радіочастот для потреб впровадження FRMCS. Згідно з постановою Кабінету міністрів від 1 листопада 2024 року №1253 для використання FRMCS визначено смуги радіочастот: 874,4-880,0 МГц, 920,0-925,0 МГц та 1900-1910 МГц, уточнили у НКЕК.

Впровадження ERTMS, яка складається з європейської системи управління рухом поїздів та системи радіозв’язку для залізничного транспорту (стандарту GSM-R або майбутньої FRMCS) передбачено регламентом Єврокомісії 2016/919/ЄС про технічну специфікацію інтероперабельності, що стосується підсистем управління, контролю та сигналізації залізничної системи в Європейському Союзі від 27 травня 2016 року та Директивою 2016/797/ЄС Європейського Парламенту та Ради про сумісність залізничної системи.

Теги: #ertms #укрзалізниця

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