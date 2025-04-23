Інтерфакс-Україна
Події
16:59 23.04.2025

Викрито посадовця КЕВ, через якого закупки деревини для військових призвели до 20 млн грн збитків - Нацполіція

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Викрито посадовця КЕВ, через якого закупки деревини для військових призвели до 20 млн грн збитків - Нацполіція
Фото: https://t.me/UA_National_Police/37380

Правоохоронці викрили начальника квартирно-експлуатаційного відділу однієї зі східних областей, який допустив привласнення підприємцями майже 20 млн грн, виділених на придбання твердої паливної деревини для потреб військових, повідомила Національна поліція України.

"За даними слідства, на початку 2024 року посадовець уклав з низкою підприємців прями договори із закупівлі дров на загальну суму понад 73 млн грн. Проте в офіційних документах останні зазначили фіктивні дані щодо їх вартості. Різниця становила майже 20 млн грн. Це підтверджується результатами експертиз", - йдеться у повідомленні на сайті відомства в середу.

За погодженням із Запорізькою спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Східного регіону посадовцю повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 425 (недбале ставлення військовою службовою особою до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Справи щодо учасників п’яти організованих злочинних груп, причетних до махінацій під час закупівлі дров, вже скеровано до суду. До їхнього складу входили підприємці та службові особи квартирно-експлуатаційних підрозділів.

Теги: #нацполіція #кев

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