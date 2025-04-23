Інтерфакс-Україна
Події
13:15 23.04.2025

У Львівській області через пожежу сухостою згоріли 11 дачних будинків

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У Львівській області через пожежу сухостою згоріли 11 дачних будинків

11 дачних будиночків згоріли в селі Межиріччя Шептицького району під час пожежі сухої трави, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Львівській області.

"Підпал сухостою швидко переріс в масштабну пожежу. Вогонь знищив окремими осередками суху траву, чагарник та очерет на площі 6500 кв.м, а також 8 дерев’яних дачних будинків та 3 цегляних", – вказано у повідомленні.

Завдяки зусиллям рятувальників вдалося врятувати 20 дачних будинків.

Загалом за минулу добу в області зафіксували 11 пожеж в екосистемах на площі понад 2 га.

Теги: #пожежа #сухостій #львівська_область

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