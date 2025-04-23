Адміністрація Трампа згортає зусилля з розслідування російських воєнних злочинів – ЗМІ

Адміністрація президента США Дональда Трампа докладає цілеспрямованих зусиль, щоб скасувати ініціативи, спрямовані на притягнення Росії та її лідерів і союзників до відповідальності за ймовірні військові злочини в Україні, повідомляє The Washington Post у середу.

Як пише видання, адміністрація вирішила вийти з міжнародної групи на чолі з Європейським Союзом, яка була створена для покарання Москви за порушення міжнародного права під час вторгнення в Україну. Білий дім також скоротив роботу Групи з питань відповідальності за воєнні злочини при Міністерстві юстиції та ліквідував програму арешту активів російських олігархів, що потрапили під санкції.

"Також була скасована посада координатора, уповноваженого законом збирати розвідувальну інформацію з усього уряду про звірства, скоєні росіянами в Україні", - інформує WP з посиланням на слова двох людей, знайомих з цим питанням, які говорили на умовах анонімності через делікатність питання.

Ця посада була створена законом, співавторами якого стали депутат Джейсон Кроу (Демократична партія Колорадо) та колишній конгресмен Майкл Волтц (Республіканська партія Флориди). Зараз Волтц є радником президента Дональда Трампа з питань національної безпеки.

"Посада координатора з питань звірств... покликана притягнути Путіна до відповідальності за злочини, які він скоїв проти українського народу", - заявив сенатор Кроу в інтерв'ю газеті The Washington Post. "Ця посада була створена Конгресом на двопартійній основі, і адміністрація повинна дати можливість тому, хто обійматиме цю посаду, виконувати свої обов'язки відповідно до вимог закону".

Сенатор заявив, що якщо Трамп і директор Національної розвідки США Тулсі Габбард "хочуть досягти тривалого миру, вони повинні бути готові притягнути Путіна до відповідальності за злочини, які він скоїв в Україні. Поки що ця адміністрація продемонструвала, що вона готова дозволити Путіну зірватися з гачка".