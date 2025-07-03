Припинення адміністрацією Трампа поставок оборонних ракет призведе до загибелі ще більшої кількості цивільних і дітей – експосол Брінк

Експосол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що рішення адміністрації президента США Дональда Трампа припинити поставки оборонного озброєння Україні не зупинять війну, а призведуть до загибелі ще більшої кількості цивільних і дітей.

"Системи протиповітряної оборони американського виробництва захистили мене і мою команду від нічних ракетних і безпілотних атак з боку Росії. Припинення адміністрацією Трампа поставок критично важливих оборонних ракет не припинить війну Росії, а призведе до загибелі ще більшої кількості цивільних і дітей", - написала вона у соцмережі Х.