Інтерфакс-Україна
Події
14:32 12.07.2025

Внаслідок серії ворожих ударів по Куп'янську постраждали четверо мирних мешканців

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Правоохоронці задокументували наслідки ударів, які ЗС РФ завдали по Куп'янську (Харківська обл) вночі та в суботу вранці.

"Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними відомства, орієнтовно о 1:00 ворожий fpv-дрон влучив у багатоповерхівку, внаслідок чого виникла пожежа. Постраждав 72-річний чоловік – він дістав опіки.

Приблизно о 2:00 російські військові знову обстріляли місто. Тип озброєння встановлюється. Постраждали чоловік та жінка.

Близько 8:00 ЗС РФ завдали авіаудар. Вибухове поранення отримав 69-річний чоловік.

Теги: #розслідування #купянськ #наслідки #воєнні_злочини

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